Bárcenas quiere minutos, ya sea en banda o en punta Viernes, 13 septiembre 2019, 04:14

Bárcenas, que recibió el premio ALSA por ser el que más kilómetros recorrió la pasada campaña (348), reconoció que el periplo con la selección le ha venido bien para rodarse. El extremo explicó que los dos partidos con Panamá han sido los amistosos de pretemporada que no tuvo y se ve más preparado que hace dos semanas para ayudar al equipo.

«Es cierto que no estoy como en plena temporada, sí al 80% y si el míster decide ponerme cogeré lo que me falta, que son minutos. No es lo mismo un partido en Europa que en América», señaló el panameño, que acaba de ser padre. El oviedista no se mostró reticente respecto a la posibilidad de jugar en punta, un puesto que ya conoce. «Me siento bien ahí, jugué en México y no desconozco la posición. Si el míster decide ponerme en banda, bien y si es de delantero, también, porque iré con toda mi disposición a tratar de ayudar al equipo lo máximo posible», concluyó el atacante carbayón.