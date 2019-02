Bendito problema para Anquela

Los entrenadores suelen calificar de 'bendito problema' el que se les plantea cuando cuentan con muchas opciones entre las que elegir para formar un once inicial. Ese parece que será el caso de Juan Antonio Anquela en las próximas jornadas ya que la enfermería azul se va quedando sin efectivos y el técnico del Real Oviedo dispone de muchas más alternativas que en las últimas semanas para recibir al Alcorcón.

La apuesta del club ovetense por una plantilla corta y la plaga de lesiones que ha sufrido el equipo, que llegó a hacer que hubiera hasta siete bajas en algunos momentos, obligaron al jienense a hacer malabares para componer un once en cada jornada.

Sin embargo, Anquela parece que solo contará el próximo sábado con dos ausencias para recibir al Alcorcón. Una de ellas, la del defensa del filial Javi Hernández, que ya suma quince encuentros como titular con el primer equipo y es uno más de la primera plantilla. Tampoco parece que llegará Forlín, que está ya prácticamente recuperado, pero deberá esperar una semana más para entrar en la convocatoria.

La primera decisión que deberá tomar Anquela es si mantiene el dibujo que mejores resultados le ha dado hasta ahora, con tres centrales y carrileros, o bien opta por la defensa de cuatro, que le permite reforzar el centro del campo, algo que en el segundo tiempo ante el Elche funcionó. Hasta ahora, el titular del banquillo azul no se ha mostrado partidario de cambios cuando las cosas funcionan. Y lo están haciendo.

Tras el partido ante el Cádiz, Anquela ya dejó una pista sobre lo que pueden ser sus intenciones a corto plazo. Tras la victoria ante los gaditanos, el jienense elogió el esfuerzo de los suyos, pero reconoció que les pudo faltar algo de calidad en los metros finales para resolver. Fue entonces cuando advirtió a los que están volviendo que para entrar en el equipo se deberán poner «a la altura y al nivel del trabajo que dan otros».

En el probable caso de que el entrenador mantenga el mismo dibujo de las últimas jornadas, tendrá que tomar una decisión sobre las bandas del centro del campo. Saúl Berjón volvió el pasado sábado al equipo, aguantó 70 minutos y suplió la ausencia de Bárcenas, que era uno de los jugadores más en forma hasta ahora. Por eso, Anquela deberá decidir si el panameño vuelve al costado izquierdo o mantiene a Saúl Berjón, que con una semana más de entrenamiento se puede ir acercando a su mejor nivel.

Dudas en la derecha

La otra alternativa sería que los dos se mantuvieran en el equipo y el sacrificado fuera Diegui Johannesson, que en las últimas jornadas, con la vuelta de Carlos Martínez al carril derecho, se ha asentado en la misma banda y marcó el gol de la victoria en el partido ante el Cádiz. Diegui también podría pelear por el carril derecho con Carlos Martínez, pero el navarro atraviesa por su mejor momento de la temporada y eso parece que le asegura mantenerse en la alineación.

No obstante, tampoco se descarta que el equipo pudiera mudar a un 4-2-3-1, con el que ayer ensayó en algunos momentos de la sesión. Eso abriría mucho más las alternativas para el once. Una opción sería en ese caso que Saúl Berjón y Diegui se mantuvieran en las bandas, mientras que Bárcenas se situara en la mediapunta. Ese dibujo le gusta a Anquela, pero hasta ahora las lesiones no le han permitido ponerlo en práctica. En ese supuesto la defensa podría ser la del segundo tiempo ante el Elche.

Síguenos en: