Borja Sánchez quiere ganarse un hueco en el Oviedo Borja Sánchez en un partido con el Oviedo. / Hugo Álvarez Unas molestias musculares obligarán al canterano a descansar los próximos días MARÍA SUÁREZ Miércoles, 17 julio 2019, 12:57

El jugador del Real Oviedo, Borja Sánchez, espera hacerse un hueco en el equipo y no piensa en la posibilidad de salir. El futbolista está concentrado en pelear por un puesto en la plantilla tras muchos años persiguiéndolo y trabaja su versatilidad para convencer al técnico Sergio Egea.

«Nos dan esta oportunidad y toca intentar aprovecharla. Llevo tiempo persiguiendo no solo jugar en Segunda sino hacerlo en casa y ahora me toca demostrar las cosas y que todo vaya bien para que ese trabajo se vea reflejado», comentó el canterano.

Sánchez, que ya coincidió las últimas tres semanas con Egea, se mostró contento con el técnico, que el pasado sábado le recordó en rueda de prensa la diferencia de presión con el salto de categoría.

«Estamos todos muy contentos con Egea, nos manda mensajes claros y realistas. Además de ser un gran entrenador es una persona con mucha experiencia e intentas aprender de ello, lo que te pida o diga siempre va a ser para lo que trabajes y mejores», explicó el mediapunta.

Respecto a las posiciones, el atacante repasó su evolución en las últimas temporadas y no descartó adaptarse a lo que necesite el equipo. «Siempre he jugado más por dentro, de mediapunta o incluso mediocentro estando en el Madrid, pero el año pasado lo hice por la izquierda. Cuantas más posiciones, más útil puedes ser«, concluyó el canterano, que tendrá que parar dos días obligado por unas molestias musculares para que no vayan a más.

Los azules se entrenaron en la única jornada de entrenamiento único con las ausencias de Alberto y Edu Cortina. El guardameta ya no estuvo con el grupo en la sesión vespertina del martes y en su lugar se entrena con el primer equipo el portero del filial, Buru.