Los buenos resultados abren la puerta a la continuidad en el once Javi Rozada golpea un balón. / SEMEYAPRESS Después de muchos cambios en la alineación, en Albacete solo hubo dos modificaciones, las mismas que se esperan ante el Girona R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 18 octubre 2019, 04:06

Eso de que «lo que funciona no se toca», no va mucho con la forma de actuar de Javi Rozada a lo largo de su trayectoria. En los seis partidos en el conjunto azul, lo apretado del calendario, le tocaron dos encuentros entre semana, y la situación del equipo le hizo cambiar mucho en las alineaciones de los cinco primeros partidos.

En el último, solo hubo dos cambios y ambos obligados, las entradas de Joselu y Omar Ramos por Ortuño y Bárcenas. Lo que que parece claro es que con la llegada de los buenos resultados y la mejoría en la imagen del equipo los cambios van a ser cada vez menores.

La posición que parece más abierta en estos momentos es la del doble pivote, en la que Tejera es claro que tiene ventaja, pero su acompañante ha ido rotando. En el primer partido de Rozada, Tejera estaba sancionado y el técnico optó por un centro del campo formado por Lolo y Edu Cortina.

Una vez recuperado el catalán, siempre estuvo en el once inicial. En tres ocasiones lo hizo acompañado por Lolo, mientras que Edu Cortina y Jimy fueron su pareja en una sola ocasión. Tejera tiene cautro amarillas y cuando vea la próxima el técnico deberá volver a improvisar centro del campo.

Otra de las posiciones en las que más ha cambiardo el técnico es en el lateral derecho, donde Diegui estuvo en un partido, Lucas en dos y Sangalli, de inicio en tres, mientras que Nieto, que apunta a titular el domingo jugó la segunda mitad de Albacete.

Los únicos que han estado siempre en el once desde que Rozada llegó al banquillo son el portero Champagne y los defensas Christian Fernández y Mossa. Por el contrario, los que nunca estuvieron en un once fueron: Alfonso, Javi Fernández, Nieto e Ibrahima. En el caso de Alfonso y Javi Fernández, no disputaron ni un minuto.