Las camisetas de la discordia

Uno de los principales motivos del malestar de los aficionados azules el pasado domingo fue que en el control de El Molinón a algunos aficionados no se les permitió acceder con prendas que no llevaban ningún tipo de lema prohibido u ofensivo.

Según denunciaron a EL COMERCIO alguno de los aficionados afectados, en el control llevado a cabo por parte de la seguridad privada, se impidió el paso a varios aficionados con las camisetas de la fotografia que se acompaña.

Está prohibido el acceso con símbolos de grupos considerados «peligrosos» por la Comisión Antiviolencia, entre los que está de forma provisional el grupo Symmachiarii.

No está incluido, por ejemplo, el Fondo Norte, un grupo de animación sobre el que no pesa ninguna denuncia. También están prohibidos aquellos símbolos que inciten a la violencia, lo que en el caso de alguna de las prendas retiradas por la seguridad privada no figuraba, tal como denuncian aficionados afectados y la APARO. Los controles afectaron a aficionados de forma aleatoria, mientras que otros con la misma prenda accedieron sin problemas.