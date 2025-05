Real Oviedo: La cantera sale al rescate en el Oviedo

Viernes, 7 de mayo 2021, 01:51 | Actualizado 03:23h. Comenta Compartir

Aunque solo Borja Sánchez está entre los diez futbolistas con más minutos de la plantilla, los Lucas, Javi Mier, Jimmy, Obeng y Diegui han ido ... apareciendo durante la campaña cuando el equipo más los necesitaba. Todos ellos han contribuido a que el equipo dependa de sí mismo aún cuando solo Borja era titular sobre el papel, y todos ellos, a excepción del islandés, tienen contrato ya para la próxima temporada. Son la segunda unidad de Ziganda, han pasado en mayor o menor medida por El Requexón y han vuelto a ser el pegamento de un proyecto que ha hecho aguas en lo clasificatorio con el paso de las jornadas. Únicamente Viti se ha mantenido en un segundo plano por las molestias continuadas y la alargada sombra del omnipotente Marco Sangalli. El de Laviana no tiene mal registro a causa de las urgencias -empezó en el once por el positivo del donostiarra-, pero a diferencia de sus compañeros del Vetusta, él no ha llegado a ser clave en el esquema. Sí lo fueron la pareja de mediocentros formada por Javi Mier y Jimmy, solventes ante la ausencia de uno de los cedidos con más solera -Edgar- y del capitán, Sergio Tejera. El mayor salto cualitativo ha sido el de Javi Mier, el 'todocampista' por antonomasia elegido por Ziganda hasta cuando necesita un complemento en la delantera. El canterano lleva un gol -que sirvió para sumar ante el Mallorca- y dos asistencias, una de ellas clave para empatar en Alcorcón. Solo una fascitis plantar le ha hecho caerse de los planes del navarro en este último tramo.

La baja de Mier, un paso por delante de Jimmy en la lista de Ziganda, le da de nuevo la alternativa a este último ahora que el equipo necesita más que nunca puntos y también un mediocentro que se los dé. Justo lo que ya hizo el ovetense el pasado sábado, cambiando el partido ante el Almería en la segunda mitad gracias a su visión de juego. Noticia Relacionada Consigue gratis el póster del Real Oviedo Ninguno se ha amilanado cuando le ha tocado salir, y tampoco lo ha hecho un Lucas al que cumplir a pierna cambiada le ha valido una renovación a la que solo le falta un lazo: el de la confirmación oficial. El defensa partía como suplente de Nieto, y con Diegui como alternativa a ambos. Sin embargo, Ziganda vio en su físico y su trabajo una baza para defender junto a Mossa el flanco izquierdo. El canterano, que llegó de extremo derecho a El Requexón allá por 2009, ha acabado siendo titular en 18 de los 37 partidos disputados y su reconversión evitó el gasto para reforzar ese lateral zurdo. Más Johannesson y Obeng, acierto goleador tras un año de sequía para ambos Ese esfuerzo económico habrá que hacerlo para atar a Borja Sánchez, jugador diferencial al que la sobrecarga muscular ha apeado del once en estas últimas jornadas. Él es la guinda del pastel en el que los de la casa siguen siendo la base: el trabajo de la dirección deportiva reposará sobre la continuidad de su identificada -y menos costosa- segunda unidad.

