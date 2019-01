Carlos Hernández, «contento por no volver a recaer» Jueves, 17 enero 2019, 02:58

Castigado por las lesiones musculares en dos ocasiones esta temporada, Carlos Hernández atraviesa una temporada poco común para él, poco habituado a lidiar con los problemas físicos a lo largo de su trayectoria. El central jienense se mostró ayer «contento por no volver a recaer» antes de confesar que no lleva «muy bien» esos períodos en la enfermería, por lo que expuso su satisfacción por recuperar «la forma» y hacerlo acompañado de buenos resultados. El zaguero, que la pasada semana extendió su vínculo contractual con el club azul hasta 2021, expresó su felicidad porque se encuentra en «el equipo en el que quiero estar, en el que me quieren».