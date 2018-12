Carlos Hernández: «El equipo tiene que defender mejor»

Superada la rotura de fibras que sufrió el 11 de noviembre en Riazor, Carlos Hernández ha completado esta mañana la primera sesión con el grupo, después de que ayer se retirase mientras sus compañeros disputaban el partidillo. «He entrenado bien, tengo buenas sensaciones, pero vengo de un mes de estar parado. Voy a hacerlo lo mejor posible esta semana y si el míster me pregunta le voy a decir que estoy bien y que decida él», ha expuesto el central, que no ha ocultado que «caer una segunda vez es más duro», pero siente «la confianza del míster y la de mis compañeros, que es lo más importante».

«Eso me hace entrar con muchas ganas de volver a mi mejor versión», ha profundizado el zaguero jienense, consciente de que el conjunto carbayón debe elevar sus prestaciones defensivas, a su juicio «lo más importante en Segunda». «Es una racha que está pasando. El equipo tiene que defender mejor, mejorar cosas que nos están pasando factura», ha indicado el andaluz, que ha fijado en las acciones a balón parado y la solidez esas áreas en las que progresar.

Deberán empezar a hacerlo este sábado (16 horas) en Los Cármenes, feudo del líder. «Vamos a un campo difícil, la clasificación lo demuestra. Está encajando poco y a pesar de no tener muchas ocasiones está sacando los partidos», ha explicado el jienense, consciente de que los azules afrontan «un tramo difícil» del calendario, pero con la confianza de que «si estamos bien podemos ganar a cualquiera». «Eso es lo hay que mirar, hacer las cosas bien nosotros y no preocuparse del rival», ha apuntado el central, que ha proclamado que la última derrota no puede sembrar dudas. «El equipo no está jugando mal ni están en una situación mala. Evidentemente, perder en casa duele mucho y a nosotros los primeros. Ahora tenemos que sacar el resultado fuera de casa ante un gran rival, pero la confianza a día de hoy tiene que ser la misma que cuando empezó y que cuando acabemos», ha apostillado.

