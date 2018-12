«Estoy con muchas ganas de volver a mi mejor versión»

Huidizo de la enfermería durante el grueso de su trayectoria deportiva, Carlos Hernández se ha visto obligado a pasar por ella más de lo deseado en la presente temporada. Tras una primera estancia en septiembre, la rotura fibrilar sufrida en la cara interna del muslo izquierdo le obligó a volver a ella el pasado mes.

«Caer una segunda vez es más duro», confesó el central jienense ayer, tras completar la primera sesión con el grupo desde que se lesionase el pasado 11 de noviembre en Riazor. «He entrenado bien, tengo buenas sensaciones, pero vengo de un mes de estar parado. Voy a hacerlo lo mejor posible esta semana y si el míster me pregunta le voy a decir que estoy bien y que decida él», expuso sobre la posibilidad de su regreso este sábado en Los Cármenes el defensor jienense, que no ocultó que «a nivel de confianza y ritmo» estos infortunios físicos afectan, pero se ve respaldo por factores imprescindibles para reducir ese impacto negativo.

«Cuento con la confianza del míster y la de mis compañeros, que es lo más importante. Eso me hace entrar con muchas ganas de volver a mi mejor versión», expuso el central andaluz, capital en las acciones de estrategia tanto en el plano defensivo como en el ofensivo durante su primera temporada en el Carlos Tartiere. En su segunda campaña en el club, el conjunto carbayón acumula peores guarismos, con veintitrés tantos recibidos en las diecisiete primeras jornadas.

Una cifra demasiado elevada que en el vestuario oviedista tienen claro que deben enmendar. «Es una racha que está pasando. El equipo tiene que defender mejor, mejorar cosas que nos están pasando factura», indicó el exjugador del Lugo, que apuntó a las acciones a balón parado y a la necesidad de recuperar la solidez como las áreas en las que debe progresar el conjunto azul.

Carlos Hernández, que tiene muy interiorizado que convertirse en un bloque granítico que vea perforada su meta en pocas ocasiones es «lo más importante en Segunda», espera comenzar a ponerlo en práctica este sábado (16 horas) en el feudo del líder. «Vamos a un campo difícil, la clasificación lo demuestra. Está encajando poco y a pesar de no tener muchas ocasiones está sacando los partidos», explicó el jienense, consciente de que los azules afrontan «un tramo difícil» del calendario, pero con la confianza de que «si estamos bien podemos ganar a cualquiera». «Eso es lo hay que mirar, hacer las cosas bien nosotros y no preocuparse del rival», aseveró el central, que proclamó que la última derrota no puede sembrar ningún atisbo de duda en el seno del conjunto carbayón. «El equipo no está jugando mal ni está en una situación mala. Evidentemente, perder en casa duele mucho y a nosotros los primeros. Ahora tenemos que sacar el resultado fuera de casa ante un gran rival, pero la confianza a día de hoy tiene que ser la misma que cuando empezó y que cuando acabemos», apostilló el defensor, al que se le abre una puerta para su regreso a la titularidad con la ausencia de Javi Hernández, sancionado una jornada tras su expulsión contra el Almería.

