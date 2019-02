Carlos Martínez: «Es muy importante mantener la calma»

Que el Real Oviedo atraviesa por su mejor momento de la temporada admite pocas dudas. Sin embargo, ello viene acompañado por un riesgo del que alertan los más veteranos de la plantilla. Por ejemplo, el defensa Carlos Martínez, que, ayer, en la vuelta al trabajo del equipo, advirtió de que «es más importante mantener la calma cuando las cosas van bien que cuando van mal».

El defensa navarro, que, como el conjunto azul, vive ahora su mejor momento y se ha consolidado en las alineaciones de Juan Antonio Anquela -ha sido titular en las cuatro últimas jornadas-, conoce bien la categoría, en la que militó tres temporadas con la Real Sociedad y logró el ascenso.

Carlos Martínez no oculta que el conjunto azul lleva una «racha muy positiva» y que por eso «todo son halagos y cosas buenas». Sin embargo, advierte de que, pese a esa buena serie de resultados y a todos los puntos conseguidos, «estamos al borde del 'play off' y los equipos de arriba siguen sumando, así que no nos podemos relajar». Por ello, el reto que se marca es mantener la intensidad y las virtudes que les han permitido asomarse a los primeros puestos. «Tenemos que intentar seguir con esta dinámica de resultados y, sobre todo en casa, salir desde el principio a por los tres puntos», dijo.

Uno de los aspectos en los que el equipo ha mejorado en las últimas jornadas es el defensivo. Han logrado que los rivales les generen pocas oportunidades de gol. 'El expreso de Lodosa', como se le conocía en su etapa en la Real Sociedad, lo tiene claro: «Mantener la portería a cero es fundamental en esta categoría y en todas». Y justificó estas palabras explicando que «sabes que no encajar ya te da un punto y la posibilidad de la victoria está mucho más cerca».

Esa mejoría en el aspecto defensivo quedó patente en el encuentro del pasado sábado frente al Albacete. Un rival que en la segunda mitad apenas inquietó a Champagne. «Fue un partido muy competido en el que el equipo hizo un buen trabajo en el campo del líder», hizo hincapié el defensa azul, que reconoce que «estamos contentos de la solidez del equipo, de cómo afrontó el partido». En definitiva, valoró el punto logrado que ahora espera «hacerlo más bueno ganando el próximo domingo».

Al igual que ya hicieron otros compañeros y el propio entrenador, Carlos Martínez no cree que el Real Oviedo esté haciendo las cosas de una forma muy diferente a otras etapas de la temporada. «Estamos teniendo resultados», indicó, pero considera que «el trabajo es el mismo y que la diferencia son los resultados». Lo que sí ha cambiado ahora es, dijo, «verte así en la clasificación, la confianza... «Está habiendo partidos que estamos sabiendo sufrir cuando no tenemos el balón», destacó el oviedista, que también entiende que luego son capaces «de dar el zarpazo». En definitiva, la clave es que el equipo «está trabajando bien durante la semana y eso es lo importante».

El defensa no oculta que miran la clasificación ya que «es la base de todo» y por eso afirma que deben seguir en la línea que se han marcado en las últimas jornadas y que les han permitido avanzar en la tabla. «Se va acercando el final y hay que ir mirando la clasificación, pero está claro que en este 2019 nos hemos acercado a la posición que queríamos desde hace unos meses», indicó el jugador, que destaca que haber alcanzado esas primeras posiciones ayuda a la confianza del equipo porque «desde ahí lo vamos a ver todo mejor y con más ganas de seguir ascendiendo puestos».

«El Tartiere es un aliciente»

El equipo entra ahora en una fase de la competición en la que disputará cinco de los próximos siete compromisos como local. Ese es otro de los argumentos a los que se agarra Carlos Martínez, que afirmó que «está claro que en el Tartiere estamos fuertes y va a ser difícil que los rivales nos hagan daño». No obstante, no olvida que todavía «quedan muchas jornadas», aunque insiste en la importancia de jugar ante sus aficionados: «Es un aliciente tener más partidos en casa».

El aliento de la grada es importante para los jugadores, en especial en partidos tan ajustados como son la mayoría de los de la categoría. Carlos Martínez valora ese calor que trasladan a los jugadores los seguidores azules. «Se nota que la afición nos apoya muchísimo y en partidos que hemos tenido muy complicados se ha notado el apoyo», incidió. «A todo futbolista le gusta jugar en casa y estamos deseando que llegue el domingo», insistió.

De lo que huye la plantilla es de pensar que algún rival puede ser sencillo hasta el final de la temporada -«nadie va a poner las cosas fáciles»- y como ejemplo el jugador recordó que «los partidos de Alcorcón y Cádiz, los últimos en casa, fueron durísimos y muy complicados». También aludió a la forma que lograron hacerse con esas victorias. «Ha habido que esperar hasta el final para decidirlos», hizo hincapié.

En ese sentido, el defensa entiende que el partido ante el Lugo «va a ser muy parecido» ya que se trata de un rival que llega «cerquita del descenso, con necesidad de puntos... Va a ser un partido muy duro». Tanto o más que todos los que faltan: «De aquí a final de temporada todos van a tener el mismo guión».