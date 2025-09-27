El Carlos Tartiere no para de crecer y bate registros históricos Tras las últimas obras realizadas en el estadio, el aforo se ha establecido en 30.361 espectadores lo que permite sacar a la venta unas tres mil entradas por partido

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:00

En la presente temporada el Real Oviedo sigue con la tónica de seguir batiendo récords de aficionados en el Carlos Tartiere y en el tercer encuentro como local, el equipo ya ha batidos en dos ocasiones el mejor registro de presencia en las gradas del municipal ovetense.

El estadio ovetense ha sido objeto de unas obras esta temporada que le han permitido establecer un nuevo aforo de 30.361 localidades. El club ha tenido que cerrar esta temporada la posibilidad de hacerse abonado en unos 26.500. El motivo es la obligación de disponer de localidades para poner a la venta y para la afición visitante. Igualmente, hay una parte reservada para compromisos de la entidad.

Es evidente que para batir los dos récords de asistencia este curso hay que tener en cuenta que fueron ante Real Madrid y Barcelona, los dos rivales que más interés concitan tanto para los seguidores oviedistas como para el público en general.

En el encuentro del pasado jueves ante el Barcelona fueron 29.850 los aficionados que estaban en el estadio, según lo datos que hizo públicos el club en el transcurso del partido. Entre ellos había unos 600 seguidores del conjunto catalán que ocupaban la zona de la afición visitante.

En la cita ante el Real Madrid apenas hubo un centenar menos de aficionados, 29.758. Esa cifra mejoraba el mejor registro hasta el momento que era del encuentro del 'play off' de ascenso ante el Mirandés, en el que hubo 29.624 espectadores. En el último encuentro de la liga regular, disputado ante el Cádiz con posibilidades matemáticas de ascenso, también se había batido el anterior récord de asistencia con 29.418.

Esta temporada, el club acometió una serie de obras en los fondos del estadio para aprovechar unas zonas que no se utilizaban y poner asientos. En el encuentro del jueves no estaban todas ellas ocupadas todavía, pero si una parte. En las 30.361 localidades de las que ahora dispone el club no están incluidas las de 'hospitality', es decir, la que hay en los palcos y córners.

Cuando se construyó el estadio el aforo teórico era de 30.500 espectadores, sin embargo, la realidad es que eran menos, ya que había una serie de localidades 'ciegas' que no se podían poner a la venta porque no permitían ver los partidos.

Esta temporada para fomentar la presencia de aficionados el club ha puesto en marcha la posibilidad de cesión de asientos para los abonados que no vayan a acudir al encuentro. Esta medida está teniendo una buena acogida, ya que supone un ahorro en el abono de la próxima temporada de la mitad del importe por el que se venda la localidad.

La práctica totalidad de entradas que se ponen a la venta este año son para los seguidores con el carnet oviedista, que son más de 2.000. El resto son para los abonados.