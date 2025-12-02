Carmo, jugador del Real Oviedo: «Una victoria el viernes puede cambiarnos la temporada» El central portugués del Oviedo trabaja con el grupo y estará disponible ante el Mallorca

Ramón Julio García Oviedo Martes, 2 de diciembre 2025, 14:21 Comenta Compartir

David Carmo afronta el próximo partido con la convicción de que puede suponer un punto de inflexión para el equipo: «Ganar el viernes puede ser como empezar una nueva temporada para nosotros. Estamos en casa, con el apoyo de la afición, y creemos de verdad que podemos lograrlo. En casa tenemos muchas más oportunidades y chances de vencer».

El central del Real Oviedo explicó que en el último encuentro no estaba en plenitud física y por eso pidió el cambio: «Desde el principio del partido me sentía un poco pesado, cuando sentí que no puedo ayudar al equipo al 100%, voy a perjudicar al equipo».

El defensa subraya que el grupo sigue centrado en la idea del míster y en mantener la personalidad en el juego: «Estamos haciendo bien lo que míster pide, intentando jugar con personalidad y cada vez presionar más alto», algo que les faltó en el primer tiempo ante el Atlético.

Sobre el estado anímico del vestuario, Carmo se muestra tranquilo: «Estamos bien gracias a ciertos compañeros que tenemos con mucha madurez, ellos nos ayudan mucho». El portugués recalca que no hay espacio para las dudas: «No podemos bajar el nivel y empezar a dudar de los compañeros, eso no va a ser bien para el equipo».

Todo el equipo debe contribuir a mejorar en ataque: «Hay que seguir creando oportunidades, ayudar a nuestros compañeros, los delanteros, a facilitar y crear oportunidades para marcar su gol». La receta para salir adelante es clara: valentía y confianza. «Hay que intentar y con personalidad, porque así normalmente es como los equipos que están arriba juegan».

Temas

Real Oviedo