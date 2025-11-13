Carrión busca su bloque para que el Real Oviedo emerja

Chisco García Oviedo Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Hay una evidencia desde la llegada de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo y es que los resultados no están acompañando al equipo. Los dos empates y dos derrotas en la Liga, unido al batacazo de la Copa del Rey, tienen al técnico catalán en una situación incómoda. Su convencimiento de sacar la situación adelante es total y de momento está haciendo cosas que se parecen mucho a su primera etapa, aunque le falten los triunfos. La gestión de los recursos que tiene es similar y parece una apuesta por crear un bloque que sea capaz de sumar los puntos que hacen falta para que el oviedismo recupere la fe en las posibilidades del equipo y de alcanzar la permanencia.

Cuando Carrión llegó por primera vez al banquillo del Oviedo con el equipo en zona de descenso y sin que hubiese sumado ninguna victoria. En su debut, ante el Valladolid, alineó de inicio a: Leo Román, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Abel Bretones; Jimmy, Colombatto; Viti, Seoane, Sebas Moyano y Borja Bastón. El encuentro terminó 0-1, pero había encontrado una base. La semana siguiente fue de tres partidos. Para visitar al Eldense introdujo dos cambios, Luismi por Jimmy y Paulino por Sebas Moyano. El 1-3 final le hizo repetir ante el Huesca (1-0) y en Leganés (0-0). En sus cuatro primeros partidos utilizó 13 jugadores titulares y también tuvieron minutos Santi Cazorla, Masca, Carlos Pomares y Víctor Camarasa, lo que da un total de 17 jugadores del primer equipo en cuatro encuentros.

Ahora, suma ese mismo número de partidos y el patrón en la gestión de jugadores va por la misma línea. En su estreno ante el Espanyol, Carrión arrancó con este equipo titular: Aarón; nacho Vidal, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Ilic, Chaira y Rondón. Los de Manolo García se llevaron el triunfo por 0-2 y el técnico azul decidió cambiar para la siguiente cita. En Girona, David Costas entró por Bailly, Javi López sustituyó a Rahim; Ejaria ocupó el lugar de Ilic y Fede Viñas tomó el relevo de Hassan. El 3-3 final dejó la sensación de avance y eso motivó que en la siguiente jornada, ante Osasuna, sólo hubiese un cambio y fue obligado por la lesión de Ejaria, en esta ocasión Reina entró en el once titular. Tampoco llegó el triunfo, pero el equipo dio continuidad a la mejoría y eso sirvió para que el once titular se repitiese ante el Athletic. En sus cuatro primeros partidos, Carrión usó 16 titulares y a ellos se les suman Josip Brekalo, Kwasi Sibo y Álex Forés, con ficha de la primera plantilla.

Ahora mismo hay seis jugadores que no saben lo que es tener minutos en la Liga con Carrión en el banquillo: Horatius Moldovan, Lucas Ahijado, Dani Calvo, Oier Luengo, Brandon Domingues y Santi Cazorla. En el caso del capitán todo está provocado por la lesión de rodilla que arrastras desde el encuentro contra el Barcelona, pero parece claro que será una pieza importante para el equipo una vez que consiga recuperarse.

Del resto, llama la atención Luengo. El zaguero es el único jugador de la plantilla que no ha jugado ni un minuto en partido oficial, ya que el resto de compañeros, al menos tuvieron minutos en la Copa del Rey. La marcha del encuentro hizo que no hubiese ocasión de darle entrada y el vizcaíno, que en la anterior etapa de Carrión en el banquillo fue una pieza clave llegando a jugar 42 encuentros y sumando 3.558 minutos y anotando dos goles, sigue a la espera de una oportunidad que pueda cambiar su suerte en la presente campaña. Construir un bloque con las ideas claras y capaz de soportar la presión parece obligado para resurgir.

