Carrión considera que al Real Oviedo en la segunda parte le faltó «fútbol y alma» Tras el partido contra el Athletic Club de Bilbao el técnico se mostró especialmente enfadado con la segunda mitad que hicieron sus jugadores y las facilidades que dieron

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:27

Una mezcla de enfado y decepción fue lo que mostró Luis Carrión después de la derrota de su equipo en San Mamés. El técnico se mostró especialmente molesto con la segunda parte que hicieron sus jugadores.

Si bien inicialmente el entrenador afirmó que el de este domingo no fue el partido que peor sabor de boca le dejó, sí precisó que en el primer tiempo «estuvimos algo mejor, pero sin ser clarividentes en la última zona». Sin embargo, reconoció que en la segunda parte estuvieron «con muy poca movilidad y sin piernas, no encontramos soluciones. Cuando arriesgamos no fuimos capaces de encontrar a Hassan o a los delanteros».

El técnico evitó pronunciarse sobre las jugadas polémicas del gol anulado y un posible penalti sobre Fede Viñas. En cuanto a los problemas del equipo tras el descanso, el entrenador azul dijo que «fue una mezcla de todo, por no equivocarnos o falta de creer no salíamos. En el primer tiempo sí fuimos capaces. Luego no me gustó. Muy poca movilidad entre líneas».

Con el enfado en aumento, el técnico desgranó otros motivos del bajón del equipo: «La idea era la misma del primer tiempo, pero no teníamos piernas y no había soluciones ni por dentro ni en largo. Quizá la solución hubiese sido esa, aunque no es lo que trabajamos día a día». A este respecto, lamentó que «no hayamos sido lo verticales que tuvimos que ser y eso no me gustó».

Una de las justificaciones que encontró para la mala imagen es que los centrales «circulaban el balón para encontrar espacios, pero luego no había movilidad para poder recibir». El preparador catalán abundó en esta problemática que percibió afirmando que «no hemos sabido entender todos esos movimientos que trabajamos para generar situaciones de ventaja. No había nadie que se ofreciese por dentro para luego avanzar por fuera» y recordó que «lo tuvimos en el primer tiempo y tiene que seguir ahí».

Reiteró que en el primer tiempo «el equipo no dio un pase atrás, pero en la segunda sí. El partido estaba igualado más allá del 1-0 ante un equipo 'Champions'». Al hilo de estas reflexines no pudo ser más contundente a la hora de juzgar la actuación de sus futbolistas: «En la segunda parte me faltó algo más, futbol y alma».

Sobre el hecho de llegar como colistas a un parón de la competición, el entrenador aseguró que «lo que debe afectar anímicamente es la diferencia entre el primer y el segundo tiempo, no salir colistas de aquí» e insistió en que «presionamos bien en ese primer tiempo y dejamos de hacerlo» y advirtió que «lo del segundo tiempo no puede pasar».

En cualquier caso, el técnico mandó un mensaje de cierto optimismo «mañana no acaba la liga y hay que trabajar duro, estamos a un partido de salir y no entendería estar mal anímicamente por la tabla».