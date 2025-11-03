Carrión, entrenador del Real Oviedo: «No podemos olvidar lo de la Copa, pero hay que pensar en hacerlo bien hoy» Luis Carrión admite el enfado por el encuentro ante el Ourense, pero se queda con los síntomas de mejoría que había mostrado el equipo

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

La semana no fue fácil para el Real Oviedo, ya que después del relevo en el banquillo sin resultados llegó la eliminación en la Copa del Rey. Sin embargo, la idea ahora es pasar página y cambiar la tendencia. El entrenador, Luis Carrión, solo piensa en el encuentro de esta noche.

El técnico catalán reconoce que tras la eliminación en la Copa estaban «enfadados, no queda otra» y que la semana transcurrió «incidiendo en detalles que faltaron el otro día y centrándonos en un partido importante como el del lunes».

Algo que reiteró ayer en su rueda de prensa Luis Carrión fue en destacar la evolución en liga que llevaba el equipo, un crecimiento que, señaló, «queremos mantener tras lo de la Copa». Abundó sobre esto reivindicando que los dos partidos de Liga «no fueron malos». «Ante el Espanyol fueron 70 minutos correctos y luego decaímos tras el primer gol, con el Girona similar, pero acabamos el partido con alma», afirmó el técnico.

El entrenador azul asume que la eliminación en la Copa fue «un paso atrás en lo táctico, en lo técnico y en el juego». Advierte de que no pueden olvidar ese tropiezo, pero opta por «pensar en hacer las cosas bien» esta noche ante Osasuna.

La semana fue complicada para el equipo, pero el entrenador apuesta por la «naturalidad siempre», aunque reconoce que tras un partido como el del otro día «se tienen que hablar las cosas y ver lo que se está haciendo bien y mal», señaló.

La solución para, según su opinión, por «esforzarse al máximo en el día a día», algo que entiende que se hace en los entrenamientos. No obstante, reconoce que «en situaciones adversas del juego parece que se acaba el mundo y eso hay que cambiarlo. Desde recibir un gol o ser superados en una presión parece que todo es un drama y no tiene que ser así», dijo el entrenador.

Sobre la ausencia de ruedas de prensa esta semana dijo que «hay que hablar poco, trabajar mucho y apretar los dientes» y también «confiar en uno mismo y ganar, que es la solución de todo».

En cuanto a las oportunidades a los menos habituales, comentó que «cada día es una posibilidad de convencer al entrenador, todo el mundo tiene que pensar que puede jugar o no jugar» y entiende que en ese sentido han hecho «buena semana de trabajo».

En cuanto a nombres concretos, dijo sobre Brandon Domingues que «tiene que pelear por jugar. En Ourense salió cuando peor estábamos, pero lo veo entrenar y tiene opciones de jugar en banda». En cuanto a Oier Luengo, señaló que «hablo con él de los que más. La intención era que jugase, pero por cómo fue el partido al final no» y añadió que «es un chico que aúna esas ganas que ahora tanto necesitamos, lo conozco muy bien y cuento con él al 100%».

También se refirió a Pablo Agudín, sobre el que comentó que «cuando eres joven tienes esa parte de inconsciente que viene bien y en estos momentos hay que buscar a la gente más valiente y que vaya para adelante».

Finalmente, sobre el encuentro de hoy destacó que «son un equipo centrador que no se complica, con gente bajita que ataca las bandas y que va al espacio. Y a Budimir arriba» y que tienen que «ser valientes, atraer el rival y encontrar los espacios».