Carrión, entrenador del Real Oviedo tras empatar con el Girona: «El equipo tuvo alma al final y por eso empató»

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 25 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

El técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, reconoció al término del encuentro contra el Girona que no le gustó nada lo que pasó en la última media hora del partido. Sin embargo, rescató muchas cosas positivas del resto. El catalán quiso destacar que «el equipo tuvo alma al final y empató», pero cree que eso demuestra que podían haber sentenciando «cuando íbamos ganando».

Sobre la valoración del encuentro, Carrión afirmó que «el final, si contamos desde el 0-2, es malo» y amplió su respuesta. «Empezamos a hacer cosas que no trabajamos y cuando pasa eso lo lógico es que salga mal», aseguró, al tiempo que también lamentó que «no nos atrevimos a defender con balón y el miedo a perder hace que pierdas».

El entrenador, en cualquier caso, se mostró optimista porque «cada vez veo mejores cosas». «El equipo hizo buenos primeros 60 minutos, pero nos pasó como el otro día, aunque llegando más y llegando mejor», siguió explicando, aunque lamentó que «pensamos en protegerlo, eso lo mejoraremos».

En cuanto a aspectos más concretos del juego, el entrenador señaló que cuando no estaba Stuani en el campo sabían que «el Girona no te crea mucho peligro con centros laterales y queríamos asumir ese riesgo para llegar mejor arriba, algo que hicimos y tuvimos ocasiones».

«Hubo cosas buenas y malas. Corrimos demasiado. Colombatto corrió demasiado porque no estábamos ajustados», afirmó el titular del banquillo azul. Consideró en ese sentido que «nos costó entenderlo, aunque creo que el primer tiempo es bueno». «Tenemos que seguir mejorando, pero hicimos cosas bien», hizo hincapié.

Sobre la ausencia de Hassan, el técnico la justificó diciendo que «prefiero que juegue abierto en la derecha, porque no es un gran llegador, ni va mucho al espacio, pero sí es muy buen encarador en el uno contra uno».

Respecto al ambiente que se ha vivido en estos días, Carrión afirmó que «hablamos mucho de semanas raras y no lo considero así». «Un jugador no se puede venir abajo por cuestiones futbolistas, hay que mejorar eso», indicó el titular del banquillo azul, que también dejó claro que cree que han «evolucionado en cosas». «Nos falta ganar duelos, piernas para ir y volver y presionar mejor arriba» , dijo y también afirmó que «con balón sí tuvimos momentos buenos, pero a partir del 0-2 dejamos de hacer todo y eso es lo mejorable».