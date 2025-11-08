El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carrión: «La evolución está siendo buena, aunque nos falta sumar tres puntos»

El técnico del Oviedo ve a los suyos preparados para competir en San Mamés y sumar su primer triunfo con el equipo

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:15

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, se mostro optimista con la línea de mejoría que está mostrando el equipo en las últimas semanas y apostó por mantenerla mañana en San Mamés: «Voy a separar Liga y Copa, porque el partido de Ourense fue el que fue. En Liga creo que la evolución está siendo buena, aunque nos falta sumar tres puntos. Contra Osasuna fue más continuo todo, empezamos bien y acabamos bien. Contra el Athletic queremos hacer lo mismo».

El técnico no quiso develar sus planes para medirse al conjunto de Ernesto Valverde pero sí defendió ls riqueza técnica de su plantilla: «Veo al equipo capaz de jugar en 4-4-2, pero con los extremos que tenemos, que son muy buenos en el uno contra uno por fuera pero no tan asociativos por dentro, es difícil llevar el peso del partido así. Creo que nosotros somos un equipo capaz de hacer daño por dentro y en zonas intermedias».

Fede Viñas se está convirtiendo en una pieza clave para el técnico que lo volvió a defender: «Es buenísimo, un jugador increíblemente competitivo con muchas acciones muy buenas fuera del área y también llegando al área. Seguro que acabará metiendo muchos goles. Que no las metiese el otro día ante Osasuna no me importa. Me importa ver que en otros partidos nos faltó mucha llegada y ante Girona y Osasuna sí las tuvimos. Fede es muy partícipe en esa mejora».

Medirse a un equipo que está jugando la Champions no parece una tarea sencilla, pero el optimismo nadie se lo puede robar: «En mi cabeza hay un partido perfecto en el que dominamos y tendremos ocasiones, pero luego pasan cosas. El centro del campo del Athletic me gusta mucho, siempre presiona hacia adelante y siempre quiere jugar. Queremos ponerles las cosas complicadas». Todo ello sabiendo lo complejo por el potencial rojiblanco: «Son un buen equipo, con un gran entrenador y muchas opciones en su plantilla. Tienen bajas, pero es un equipo preparado para hacer cosas grandes. Eso sí, nos sentimos preparados para ir a hacerles daño y de ganar».

