Cazorla: «Habrá que controlar el aspecto mental»

«Habrá que controlar el aspecto mental. Va a haber un ambiente espectacular, un partido que todo futbolista sueña jugar. Aunque juguemos fuera de casa vamos a estar bien arropados con nuestra gente allí». Incluso alguien tan experimentado en partidos trascendentales como Santi Cazorla sabe que el duelo del próximo domingo en Santander es uno de los más importantes de los últimos años para el Oviedo.

A la carga emocional del choque se unirá la dificultad deportiva: «Será un partido difícil. Están ahí por méritos propios y tienen muy buenos jugadores que tenemos que tener controlados, pero llegamos en un momento idóneo para afrontar este tipo de partidos».

A favor de los azules juega el hecho de afrontar la recta final en uno de sus mejores momentos del curso: «Estamos bien, venimos en una buena dinámica y no conocemos la derrota con el nuevo entrenador. También pudimos ganar fuera de casa que era el hándicap que queríamos romper. Afrontamos este partido con la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien».

El principal cambio que Cazorla aprecia después del relevo en el banquillo es mental: «Tampoco es que haya cambiado mucho porque cuando el míster llegó sabía que hacíamos cosas bien. Cambió el mensaje de optimismo, de creérnoslo. Cambió la mentalidad del equipo. Somos un rival difícil de ganar».

En lo personal, el capitán está encantado: «Yo lo que quiero es aportar. En banda jugué años atrás, pero me encuentro más cómodo en el centro del campo, pero estoy a disposición del entrenador. Estoy contento por el gol, porque sirvió para dar tres puntos. Quiero mantenerme en este nivel hasta el final. Cuando tuve la lesión lo que más me preocupaba era coger el ritmo, porque con la edad cuesta. Nunca podré estar al nivel de mis compañeros. Estoy contento porque entreno y cojo cada día más ritmo para coger el mejor nivel. Jugar más que el año pasado era uno de los objetivos y lo estoy cumpliendo, así que estoy contento. He regulado mucho las cargas en comparación a otros años. Agradezco a todo el cuerpo médico el trabajo que hacen conmigo día a día y ojalá pueda seguir aportando».

