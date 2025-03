Santi Cazorla: «Un poco más de humildad nos hace falta a todos»

Chisco García Oviedo Miércoles, 26 de marzo 2025, 12:45 Comenta Compartir

Una vez más, Santi Cazorla se erige en portavoz del vestuario del Real Oviedo ante una situación complicada. El capitán dio la cara y quiso reconocer el trabajo del cuerpo técnico saliente: «Antes de empezar quiero mandar un mensaje de agradecimiento al anterior cuerpo técnico: Javi Calleja, Luismi Loro, José Romero y Jesús Unanua. Más allá de que a la gente le haya podido gustar más o menos están las personas y han hecho un trabajo que no es juzgable, han dado el 200%. Se han desvivido para que este club consiga el objetivo. No voy a negar que me une una relación con el entrenador, hemos compartido muchísimo y al final cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Todos somos culpables, aunque lo pague el entrenador. Hay que ver qué se ha hecho mal. Quiero desearle lo mejor a Javi y su cuerpo técnico».

Una vez hecho el reconocimiento, el centrocampista azul analizó la situación deportiva: «Quiero mandar un mensaje de bajar a la realidad. Hay mucha ilusión, sí, pero estamos en una posición privilegiada en una liga muy igualada. Estamos capacitados para hacer todo y dependerá de la unión y de los jugadores, pero un poco más de humildad nos hace falta a todos».

Pensar en que la temporada está finiquitada es un error: «Dependerá de nosotros. No somos el ultimo clasificado, vamos sextos y relativamente cerca del ascenso directo, aunque se hayan alejado. De Burgos salimos líderes y parecía que estábamos ascendidos. Ojalá los jugadores demos un paso adelante». Y pide más compromiso: «Cuando llegas a este tipo de situaciones está claro que no hemos transmitido lo que queríamos. Es culpa de todos, no hay que fijarse en el entrenador, que es el que ha pagado el plato roto. Esto tiene que servir de escarmiento y dar un paso adelante todos los jugadores».

Sobre el nuevo entrenador, Cazorla no puede manifestarse: «No tengo muchas referencias sobre Paunovic. Lo único que cuando él jugó aquí yo era recogepelotas. Me he estado informando estos días y solo queda ayudarle. Esto es cosa de todos y estoy a su disposición».

Por último, él quiere estar disponible para jugar ante el Málaga: «Estoy mejor y soy optimista de cara al domingo. Las sensaciones cada día son mejores y espero entrenar con el grupo. Está siendo una segunda vuelta frustrante, me está costando y quiero estar de la mejor forma posible para los últimos diez partidos»

Temas

Real Oviedo