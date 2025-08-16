Cazorla reina en el regreso de los azules a Primera Un millar de oviedistas se dieron cita en el estadio de La Cerámica para no perderse el primer partido de los ovetenses en la máxima categoría 24 años después

Marcos Senna fue el encargado de entregarle a Cazorla una camiseta donde figuraban los partidos que había jugado con la elástica amarilla el jugador de Llanera.

Pocas veces dos aficiones estuvieron tan unánimemente unidas antes de un partido como ayer las del Villarreal y Real Oviedo. ¿El motivo? Santi Cazorla. Desde que se nombró por la megafonía su nombre comenzaron los aplausos, pero la explosión llegó cuando se le rindió homenaje antes de comenzar el partido.

Marcos Senna fue el encargado de entregarle una camiseta con el número 334, los partidos en los que defendió la elástica amarilla a lo largo de su carrera. Se coreó su nombre y recibió una calurosa ovación.

Sin embargo, desde que pisó La Cerámica no hizo otra cosa que recibir muestras de cariño y repartir saludos y abrazos a empleados y excompañeros.

Los minutos que disputó ayer Cazorla le convierten en el jugador más veterano en jugar con el Real Oviedo, al hacerlo con 40 años, 8 meses y 2 días. Hasta ayer el jugador de más edad que había vestido de azul en Primera era Floro Sión, que jugó con 38 años, 5 meses y 31 días, en la temporada 43-44.

Un millar de oviedistas no quisieron perderse el regreso del conjunto ovetense en la máxima categoría y se dieron cita en los aledaños del estadio desde varias horas antes del encuentro. El intenso calor hacía que los seguidores azules buscaran sombra e hidratación.

Muchos de los oviedistas aprovecharon la visita a tierras valencianas para disfrutar de unos días de vacaciones, a la vez que animaban a su equipo. Disfrutaron también de la 'fan zone' donde los más pequeños pudieron jugar partidillos. Siempre con mayoría de oviedistas, que tenían que repartirse entre los dos equipos. Entre los seguidores que no quisieron perderse la cita estaba Jonás Sánchez, hasta la pasada temporada uno de los fotógrafos del club. Ahora, regresa a la grada con los que habían sido sus compañeros en Fondo Norte y Symmachiarii.

Tampoco Nando Cazorla quiso perderse un día tan especial para su hermano, en la que fuera su casa. Dentro del campo, mientras Cazorla chalaba con Marcelino García, Cervero y Eneko recordaban historias de cuando el ganador de MásterChef y el actual médico del equipo compartían vestuario en el conjunto azul.

