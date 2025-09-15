El centenario y el ascenso dan brillantez a la fiesta del Real Oviedo La Gala Memoria Azul reunió este lunes en el Palacio de Congresos a las categorías inferiores de la entidad en un acto entrañable

Los galardonados, junto a los directivos, posaron todos juntos en la tradicional foto de familia en el Palacio de Congresos.

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:09 | Actualizado 22:26h.

La XIII Edición de la Gala Memoria Azul fue la más especial ya que sirvió para conmemorar el ascenso a la Liga de las estrellas y también el centenario del club azul. En el acto, organizado por la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) y por Fondo Norte, se entregaron los premios de la pasada temporada.

Antes de empezar se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Mesa, exjugador y exdirigente del conjunto azul, fallecido el pasado viernes. Se anunció que recibirá un homenaje el día del encuentro ante el Barcelona. También intervino Ana, la madre de Javi, que padece el síndrome de Nedamss, para el que se recaudan fondos a través de 'El Ángel de Javi'. El presidente, Martín Peláez, se comprometió durante la gala, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad, a colaborar con la causa. Igualmente, el dirigente azul, además de agradecer a los organizadores haber recuperado este acto, dedicó unas palabras para los padres de los canteranos «por el esfuerzo que hacen» para que sus hijos puedan acudir a los entrenamientos.

El director general de la entidad, Agustín Lleida, intervino para asegurar que «las nuevas generaciones son la semilla sobre que se sustenta el club». Igualmente, puso en valor «el esfuerzo tesón e ilusión en que puedan disfrutar de una nueva ciudad deportiva cuanto antes» y sobre el ascenso puntualizó que «este regreso es de todos».

A continuación fueron subiendo al escenario los diferentes equipos de la entidad, que recibieron los diplomas conmemorativos. Los premios a los mejores jugadores del pasado curso, el Peter Dubovsky, fueron a para Aarón Escandell y Andrea Sordo. Mientras, el galardón Armando Barbón, a la mayor proyección, fue para Marco Esteban y Elena Lara. Y el Tensi, al orgullo, valor y garra, distinguió a Gema Ginés y a Santi Cazorla.

Hubo premios para todas las categorías. La distinción Pelayo Novo al compañerismo fue a parar a Hugo Fernández (Alevín A), Álvaro Sánchez (Infantil B), Mercedes Riestra (Infantil C), Álvaro Menéndez (Infantil A), Darío Alonso (Cadete B), Pelayo Rodríguez (Cadete A), Lucas Menéndez (Juvenil B), Marcos Sánchez (Juvenil A), Cris San José (Femenino C), Candela Velázquez (Femenino B), Jaime Coballes (Vetusta) y Antonio (Genuine)

Y el Julio Marigil, al esfuerzo y dedicación, recayó en las manos de Iván Pravia (Alevín A), Samuel Gómez (Infantil B), María Agüero (Infantil C), Lucas Fernández (Infantil A), Erick Patallo (Cadete B), Pablo Tapia (Cadete A), Diego Ruiz (Juvenil B), Enzo Pérez (Juvenil A), María Antuña (Femenino C), Lorena Cortizo (Femenino B), Diego Menéndez (Vetusta), y Juanín (Genuine).

