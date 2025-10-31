El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Ángel Mangas posa con su último libro. E.C.

Las 1.132 efemérides de José Ángel Mangas en el centenario del Real Oviedo

El historiador oviedista publica 'Real Oviedo 1926-2026. La historia contada en 366 días', donde repasa los grandes hitos del club

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:05

José Ángel Mangas (Oviedo, 1959) es una de las personas que mejor conoce la historia del Real Oviedo. Incansable buscador de datos azules, acaba ... de publicar su quinto libro, 'Real Oviedo 1926-2026. La Historia contada en 366 días', donde recoge un total de 1.132 efemérides del club azul desde su fundación hasta el 22 de junio de este año, cuando se festejó el último ascenso a Primera División. «La idea nace porque quería hacer algo relacionado con el centenario del Oviedo y le propuse la idea a la editorial Delallama, les gustó la idea y lo llevamos a cabo», explicó el propio autor.

