Las 1.132 efemérides de José Ángel Mangas en el centenario del Real Oviedo

José Ángel Mangas (Oviedo, 1959) es una de las personas que mejor conoce la historia del Real Oviedo. Incansable buscador de datos azules, acaba ... de publicar su quinto libro, 'Real Oviedo 1926-2026. La Historia contada en 366 días', donde recoge un total de 1.132 efemérides del club azul desde su fundación hasta el 22 de junio de este año, cuando se festejó el último ascenso a Primera División. «La idea nace porque quería hacer algo relacionado con el centenario del Oviedo y le propuse la idea a la editorial Delallama, les gustó la idea y lo llevamos a cabo», explicó el propio autor.

La idea le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. «Tenía esto entre ceja y ceja, porque en 2021 fue el centenario del Deportivo Alavés y un colega me iba pasando, día a día, los artículos que publicaba en el 'Diario de Noticias de Álava'. Me gustó mucho ese formato y pensé que sería una buena idea hacer algo similar».

Sacarlo adelante no fue sencillo porque el trabajo se extiende a lo largo de los años. «No puedo decir horas exactas porque esto es una idea de muchos años, he ido apuntando en una agenda todas las efemérides que me parecían importantes, lo fui recopilando poco a poco. Este libro no se podría hacer si no llevas muchos años acumulando datos, sería imposible», explica. La acogida de la obra está siendo buena. «Mucha gente en redes sociales me ha dicho que es un trabajo incalculable en horas, que les gusta mucho el diseño y los contenidos».

Para alguien como Mangas las crisis del Oviedo no son una novedad y el batacazo de la Copa del martes lo compara con otros momentos. «Recuerdo varios, el de Caravaca, cuando el equipo estaba muy mal, también uno en Noja, que se convirtió en un acoso al entrenador y los jugadores».

Lo que es complicado es encontrar otro momento en el que la alegría ilusión de un ascenso haya durado tan poco. «La ilusión que se generó se vino abajo en pocas semanas. El calendario inicial fue muy difícil, este partido de Copa desilusionó mucho por la imagen que dio el equipo, pero ya sabes cómo es el fútbol: cambia de un día para otro. Si ganamos el lunes al Osasuna, la moral puede volver enseguida», asegura. Mientras regresa toda esa ilusión, Mangas seguirá investigando en la hstoria oviedista con pasión.