El centrocampista Yayo, traspasado a la Cultural Leonesa

R. J. G. VILLARREAL. Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Real Oviedo hizo ayer oficial el traspaso del centrocampista Pelayo González Rey, ‘Yayo’, a la Cultural y Deportiva Leonesa. El canterano del conjunto ovetense, de 21 años, ha firmado un contrato de dos temporadas y el equipo carbayón se reserva un 50% de los derechos sobre un futuro posible traspaso del futbolista a un tercer club.

El Real Oviedo no percibirá cantidad alguna por el traspaso del futbolista, pero mantiene opciones de recuperarlo, en función de algunas variables que se puedan producir.

El centrocampista ovetense llegó a la cantera carbayona con 8 años y pasó por todas las categorías, adelantando categorías por su buen rendimiento. En la temporada 22-23 debutó con el primer equipo en un partido de Copa del Rey frente al Andraxt, todavía estando en edad juvenil.

La pasada campaña estuvo cedido en el Lugo de Primera RFEF, donde fue uno de los jugadores más importantes del equipo.

El club le comunicó al jugador al inicio de la pretemporada que no entraba en los planes de Veljko Paunovic para este curso y que se buscaría una salida para su situación. Inicialmente, se barajó la posibilidad de una renovación y una posterior cesión a un club de Segunda. Se iniciaron las negociaciones y el acuerdo estaba cercano. Finalmente, ante la oportunidad que se presentó al jugador se optó por la fórmula que ahora se ha confirmado.

El futbolista tuvo otras ofertas junto a la de la Cultural, pero ha optado por ella por motivos deportivos.

Con la salida de Yayo se va uno de los canteranos más prometedores de los últimos tiempos y uno de esos jugadores que pasaron toda su carrera en el conjunto ovetense, siendo capitán de varios de los equipos en que jugó, inluido el Vetusta.