Cervera asume parte de culpa en su salida del Real Oviedo

R. J. G. Oviedo Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Real Oviedo jugará mañana ante un Tenerife ya descendido desde hace algunas jornadas, en cuyo banquillo está un viejo conocido, Álvaro Cervera. El técnico recuerda con afecto y elegancia su paso por el conjunto ovetense, asumiendo su parte de culpa en el desenlace de la pasada temporada.

Cervera fue irónico al reconocer que cuando visitó el Heliodo Rodríguez con el conjunto ovetense «ganamos 0-1 y nos pudieron caer cinco». También dijo que el Real Oviedo le llamó en «una situación muy complicada» que pudieron «sacar adelante y recuperarlo haciendo una gran escalada», lo que les permitió «quedar cerca del 'play off', pero no nos metimos».

Lo que no tiene tan claro es el motivo porque la pasada campaña solo estuvo seis partidos: «Algo pasó. Seguramente el primero que falló fui yo. Hubo muchas cosas que no supe poner en orden y muy pronto me sacaron». Recordó que el equipo reaccionó después de su salida e hizo autocrítica «seguramente fui yo el que no supe adaptarme a todo lo nuevo que había».

El técnico, que no podrá sentarse en el banquillo por estar sancionado con tres encuentros, tiene que afrontar la despedida ante la afición de la categoría. En ese sentido, dijo que no había pensado en ese adiós, ya que «todavía hay mucho en juego para varios equipos. Hay que pensar en eso. Lo primero va a ser el partido»

Es evidente que el Tenerife tiene menos tensión ante un duelo que resulta intrascendente. «Al equipo ya se le nota que está muy cerca de terminar y que los partidos no tienen ningún objetivo clasificatorio. Eso se nota en el día a día». Sin embargo, espera que «la importancia y la exigencia de la competición nos haga a todos ser mejores» y puso como ejemplo el último encuentro en el que jugando con uno menos «ganamos en muchos datos con uno menos. No estuvo mal jugado, pero es verdad que la intensidad no es la misma».

En cualquier caso, insistió en que «tenemos un equipo de gente muy profesional y buena gente en ese aspecto. No notas algo que te moleste, pero notas en el día a día que no te juegas nada clasificatoriamente».

También se refirió al exoviedista Aitor Sanz que no ha confirmado si seguirá en el equipo. «Su caso es peculiar. Me encantaría tenerlo, sabiendo que llegará un día en el que deje de rendir». «Lo que él quiera, será lo mejor», sentenció.

Temas

Real Oviedo