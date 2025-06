Chaira empieza a trabajar con el grupo y asoma la cabeza al ‘play off’

FIRMA DATA. Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hace varios días que Ilyas Chaira se deja ver sobre el césped trabajando al margen del grupo junto a Fede Viñas y al readaptador ... del equipo Víctor García. El extremo dio ayer un paso más y comenzó la sesión de trabajo con los compañeros y no se descarta su participación en el ‘play off’ ya sea en el partido del sábado o en la vuelta o soñando con una hipotética final. No fue la única buena noticia para Veljko Paunovic que vio como David Costas, Nacho Vidal y Jaime Seoane, que el miércoles no completaron el trabajo, ayer sí que lo hicieron y estarán disponibles para el sábado.

Chaira cayó lesionado el pasado 10 de mayo. En el último entrenamiento previo al viaje a Santander sufrió una luxación de hombro. En un principio, el club no dio ninguna información y fue Paunovic en la rueda de prensa posterior al encuentro el que confirmaba que lo perdían hasta el final de la Liga regular. Nunca hubo parte médico sobre el alcance exacto de la dolencia y por momentos se especuló con la necesidad de que pasase por el quirófano, opción que quedo aparcada, al menos por el momento. A finales de la pasada semana, regresó al césped y fue subiendo la intensidad del trabajo hasta que ayer se integró con los compañeros. En principio, la lesión está bien y con un vendaje puede aguantar el trabajo. Las sensaciones que tenga en el ensayo de hoy pueden marcar las opciones de que viaje a Almería. Lo que parece claro es que si estaría disponible para el encuentro de vuelta. En cuanto al resto del equipo, todos están preparados, salvo Lemos y Fede Viñas y Paunovic sigue haciendo pruebas en busca del mejor plan para poder plantar cara al Almería en su estadio y tiene la incertidumbre de saber como va a reaccionar Rubi a la baja de Luis Suárez que puede condicionar su forma de afrontar el partido. Los azules tendrán su último ensayo de la semana hoy a las 10.30 horas en el Carlos Tartiere.

