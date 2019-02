Champagne baja la persiana Champagne vuela para detener un balón durante un entrenamiento. / ELOY ALONSO El portero argentino se hizo con la titularidad en la jornada 12 y desde entonces es uno de los fijos en las alineaciones de Anquela R. J. GARCÍA Lunes, 25 febrero 2019, 03:27

A los 10 minutos del encuentro del pasado sábado ante el Albacete se produjo una de esas jugadas que parece que hacen que se pare todo. El albanés Rey Manaj se quedó solo ante el portero Nereo Champagne, que como se les presupone a los arqueros argentinos, aguantó de pie. Tapó el disparo del delantero y desbarató una clarísima ocasión de los manchegos para adelantarse en el marcador.

Fue la primera de las dos paradas decisivas que el meta realizó para salvar un punto, ya que poco después metió una buena mano a un disparo de Borja Herrera para mandar el balón a córner. El partido del argentino el sábado fue un paso más en su consolidación como portero titular del conjunto ovetense, avalado por sus últimas buenas actuaciones. La principal virtud que está mostrando el argentino, además de sus paradas, es la seguridad en el juego aéreo que está dando al equipo como una parte más de la mejoría general del Oviedo en el aspecto defensivo.

Anquela apostó en el inicio de temporada por mantener en la portería a Alfonso, que en la parte final de la pasada temporada se había hecho con la titularidad en detrimento del actual portero del Numancia, Juan Carlos.

El joven portero madrileño, al que el club amplió su contrato, perdió la titularidad tras once jornadas, cuando el equipo estaba teniendo problemas en las acciones a balón parado. En la búsqueda de soluciones, Anquela optó por dar la alternativa a Champagne. Desde la jornada 12, el meta argentino se mantiene en el once, aunque sus principios no fueron especialmente sencillos. En el primer encuentro en el Carlos Tartiere, recibió un gol ante el Mallorca, pero en el siguiente, ante el Deportivo, en el estadio de Riazor, tuvo que entrar hasta en cuatro ocasiones a su portería a recoger el balón.

Pausa en momentos clave

Luego, poco a poco se ha ido acomodando bajo los palos y, tras un buen partido contra el Sporting, se consolidó y su entendimiento con la zaga fue a más. El juego aéreo y la tranquilidad que ofrece a los compañeros, así como la pausa que da en momentos decisivos de los partidos, son algunas de las claves de la mejoría general del conjunto ovetense. En los 16 partidos que ha jugado hasta ahora, Champagne ha recibido 15 goles, los mismos que concedió Alfonso en las primeras once jornadas del campeonato. Con el argentino en la portería, el Oviedo ha sido capaz de dejar en siete ocasiones la portería a cero. Fue en los encuentros ante el Reus, Las Palmas, Málaga, Tenerife, Extremadura, Alcorcón y, el pasado sábado, ante el Albacete.

Champagne, de 34 años, llegó esta temporada al conjunto ovetense procedente del Leganés. En Argentina desarrolló su carrera en San Lorenzo, Ferro y, sobre todo, en el Olimpo, donde tuvo la mejor etapa de su carrera. El conjunto ovetense decidió no renovar el contrato de Juan Carlos al final de la pasada temporada, en busca de un portero con experiencia para complementar a Alfonso. Además, se buscaba que con los 1,90 metros de estatura que tiene aportara juego aéreo y seguridad, en especial en las acciones a balón parado, que son determinantes en la categoría. Ahora, el argentino, como el equipo, atraviesa su mejor momento de la temporada y da puntos al Oviedo.