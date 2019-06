Champagne continúa en Oviedo con la recuperación de su lesión de rodilla Champagne, antes de iniciar una de sus sesiones de gimnasio. / R. O. El guardameta argentino es uno de los jugadores que sigue trabajando estos días en la ciudad con la temporada regular ya finalizada M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 04:02

Aunque en esta época del año lo común es que los jugadores se encuentren inmersos en sus vacaciones de verano, en muchos casos ese descanso es compatible con el trabajo individual de cada futbolista.

Durante estos días uno de los jugadores que está intentando no perder la forma es el portero Nereo Champagne. El argentino, que fue operado de una meniscopatía el pasado 3 de junio, prosigue con su recuperación en la capital asturiana. El oviedista apura los tiempos para llegar lo mejor posible a la pretemporada y, aunque no es seguro que la inicie con el grupo, trabaja para ello en el gimnasio.

El del guardameta no es un caso aislado ya que varios de los integrantes de la primera plantilla azul siguen acudiendo a las instalaciones de El Requexón. Aunque aún quedan incógnitas por despejar respecto a la continuidad de futbolistas con contrato en vigor y no hay fecha oficial de inicio de la pretemporada, en El Requexón no se cuelga aún el cartel de cerrado por vacaciones.