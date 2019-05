Champagne deberá ser intervenido del menisco Nereo Champagne. / ELOY ALONSO El técnico tampoco podrá contar en el encuentro de mañana con Forlín y Javi Muñoz, lesionados, por lo que convocará a varios jugadores del filial R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 1 junio 2019, 02:01

El portero Nereo Champagne se perderá los dos encuentros que quedan de temporada, ya que será intervenido en los próximos días de una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. El club informó ayer que el guardameta no se pudo ejercitar debido a unas molestias que venía arrastrando y que en los últimos días se habían incrementado.

Por la tarde, la entidad carbayona confirmó que, tras ser sometido a diversas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, se decidió que pase por el quirófano. El meta será intervenido en los próximos días en la Clínica Asturias y será entonces cuando se conozca el periodo de recuperación que tendrá antes de volver a los entrenamientos.

La ausencia del portero argentino, que se había afianzado como titular desde la jornada 12, será cubierta mañana por Alfonso Herrero. En la convocatoria entrará el meta del filial Gorka.

Alfonso será titular ante el Rayo y Gorka entrará en la convocatoria

Esta no será la única baja para el encuentro de mañana, ya que el técnico confirmó que no podrá contar tampoco con el defensa Forlín, que sigue con problemas en la rodilla. Tampoco con el centrocampista Javi Muñoz, con unas molestias en el cuádriceps. En ambos casos no pudieron entrenarse durante toda la semana con el resto de compañeros.

La buena noticia para Sergio Egea es que recuperará a Christian Fernández, Javi Hernández y Saúl Berjón, que la pasada semana fueron bajas por sanción. En cualquier caso, el técnico no se mostró partidario de realizar muchos cambios para el encuentro de mañana. «No soy de hacer muchos cambios cuando un equipo creo que lo hace bien», indicó. El entrenador explicó que para él «hacerlo bien» es «competir». «Estamos igualados en el resultado y se te puede ir por detalles, pero en líneas generales el equipo se ha comportado bien», expuso. Por ello, apunta a que no hará «locuras».

La ausencia de varios de los componentes de la primera plantilla obligará a reclutar a varios jugadores del filial para completar la convocatoria. «Estamos contando con Javi Hernández, Jimmy, Viti y ahora con Steven, Edu Cortina, Borja Sánchez y Gorka», recordó el entrenador, que destacó el buen trabajo de la cantera. «Ha hecho una gran temporada en Segunda B y se merecen jugar», indicó, aunque matizó que «no puedes sacar de lado a los profesionales que han estado meses currando, hay que tener equilibrio entre una cosa y la otra».

El equipo tendrá esta mañana el último entrenamiento de la semana, tras el cual el entrenador facilitará la convocatoria de jugadores para el encuentro de mañana. En principio, además de los habituales, los jugadores del filial que cuentan con opciones de jugar son los centrocampistas Edu Cortina y Borja Sánchez.