El alcalde de Siero muestra un plano de los terrenos donde se ubicará la futura ciudad deportiva del Real Oviedo. JUAN CARLOS ROMÁN

La ciudad deportiva del Real Oviedo da un nuevo paso

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó ayer el plan especial para la nueva ciudad deportiva del Oviedo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Siero ha dado un paso más en la Junta de Gobierno que celebró ayer para que el plan especial para la ... nueva ciudad deportiva del Real Oviedo salga adelante. De hecho, el alcalde, Ángel García, junto a un arquitecto municipal viajará hoy a México para conocer las instalaciones que el Grupo Pachuca tiene allí y que se quiere, en la medida de lo posible, replicar en los terrenos de La Belga.

