La ciudad deportiva del Real Oviedo da un nuevo paso

El Ayuntamiento de Siero ha dado un paso más en la Junta de Gobierno que celebró ayer para que el plan especial para la ... nueva ciudad deportiva del Real Oviedo salga adelante. De hecho, el alcalde, Ángel García, junto a un arquitecto municipal viajará hoy a México para conocer las instalaciones que el Grupo Pachuca tiene allí y que se quiere, en la medida de lo posible, replicar en los terrenos de La Belga.

La sensación ahora es que, tras el fracaso de los terrenos de Latores y la fallida opción de La Manjoya, el Grupo Pachuca está cerca de poder abordar la construcción de la nueva ciudad deportiva, que ha sido, junto con el ascenso a Primera, su principal objetivo desde su llegada. La entidad carbayona tiene unos siete millones de euros de los fondos CVC disponibles para la primera fase de lo que será nueva casa deportiva del club.

Junto al alcalde y el arquitecto municipal también está previsto que se desplacen a Hidalgo y León responsables de la empresa Esfer, que será la encargada de ejecutar las obras de la nueva ciudad deportiva del conjunto ovetense. Esos trabajos está previsto que se lleven a cabo en dos fases, de los que la inicial, que será la que afecta a la construcción de los campo y los vestuarios, lo meramente deportivo, se puedan inicial antes del verano del próximo año. En una segunda parte se abordarían otras instalaciones.

Tras la aprobación ayer por parte del consistorio de Siero, el documento se publicará en el BOPA y durante dos meses está expuesto a información pública para que se realicen alegaciones al mismo por parte de quienes se puedan ver afectados por el mismo. El siguiente paso será remitirlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). En este caso, desde el Ayuntamiento ya se habían realizo consultas y no debería haber problemas para la aprobación definitiva del plan. Con eso, el Ayuntamiento daría la licencia y el club podría empezar las obras de su nueva ciudad deportiva de forma inmediata.

La fecha que se baraja en el Ayuntamiento de Siero para el inicio de las obras es el mes de marzo. No obstante, eso podría estar condicionado por la gestión de los suministros en concreto. En el caso de la eléctrico depende de las gestiones que está realizando el club. Por su parte, el Consistorio se hará cargo del saneamiento de la zona, que en la actualidad no existe, así como del abastecimiento de agua.

En principio, si todo va como se espera, el equipo podría estar utilizando la nueva ciudad deportiva el próximo año. «En todo caso el año que viene yo creo que podría estar terminada la ciudad deportiva», dijo el alcalde de Siero.

Todo esto sería una primera fase en la que están afectados unos 150.000 metros cuadrados, en los que se emplazarían siete campos de fútbol, además de una zona de 1.200 metros cuadrados en los que se construirá un edificio que albergue los vestuarios, así como gimnasio, clínica y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad deportiva.

Posteriormente, en los planes del club, que cuentan con el visto bueno municipal, está una ampliación importante que será objeto de un posterior plan, más ambicioso. Eso supondría una actuación sobre una superficie de otros 200.000 metros cuadrados.

Si finalmente se lleva a cabo, significaría que la ciudad deportiva pasaría a ocupar cerca de 400.000 metros cuadrados. En ese caso se trataría de replicar las instalaciones que tiene el Grupo Pachuca en México, con universidad y residencia sanitaria tanto para los futbolistas del club, como para otro tipo de pacientes.

Ahora, el club, según explicó el alcalde, está tratando de «terminar el proyecto de ejecución material de lo que son los campos, el edificio y la urbanización», para que esté disponible cuando se puedan iniciar las obras.

En la misma línea Ángel García explicó que en el viaje que hoy inicia uno de los objetivos es encontrarse con Jesús Martínez, el presidente y propietario del Grupo Pachuca, y «apurar un poco para que él, que lo sabe hacer muy bien, que apure a su equipo para que esté lo antes posible», aclaró. La idea que se maneja es que el proyecto pueda estar en el ayuntamiento «a finales de año o en el mes de enero ese proyecto ya de ejecución en el que vienen detallados los campos, el vestuario, la urbanización, con costes, con todo, para poder dar la licencia».