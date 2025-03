El club acelera para firmar un nuevo director deportivo

R. J. G. OVIEDO. Martes, 19 de noviembre 2019, 03:05 Comenta Compartir

Una vez pasado el derbi, el conjunto azul se centra en la búsqueda de un director deportivo para cubrir la baja de Michu que se produjo hace un par de semanas.

Antes incluso de saberse la salida de Michu, el club ya había sondeado el mercado en busca del candidato idóneo. El mejor colocado era Alfonso Serrano, que en la actualidad desempeña esa función en el Córdoba. Sin embargo, no están descartadas otras opciones.

Arturo Elías dijo la pasada semana que esperaba que la incorporación se realizra pronto y apuntó a que será «alguien profesional, español, que entienda bien la categoría». No obstante, dejó claro que no quieren tomar esa decisión de forma apresurada y que «prefiero encontrar a la persona adecuada y tardar más que tomar una decisión precipitada». Sin embargo, la proximidad del mercado de invierno, al que el equipo tiene previsto acudir apremia, ya que el nuevo responsable de la parcela deportiva será el encargado de realizar los movimientos. Se pretende realizar, al menos, dos incorporaciones, pero para ello deben producirse salidas, ya que en la actualidad no hay margen con el tope salarial.