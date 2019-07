El club espera el acuerdo entre Ortuño y el Albacete Ortuño, en su presentación con el Albacete. / E. C. El jugador negocia con el conjunto manchego las condiciones para su salida, que sería para poder poner rumbo al Real Oviedo R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 02:12

Las negociaciones para que Ortuño juegue la próxima temporada en el Real Oviedo están en el tejado del Albacete y el futbolista, que tienen que alcanzar un acuerdo para su salida.

El delantero tiene tomada la decisión de fichar por el Real Oviedo, pero para ello tiene que llegar antes a un entendimiento con el Albacete, con el que le restan dos años de contrato. La principal opción que está sobre la mesa es la de que el yeclano salga como cedido al conjunto azul, que se haría cargo de una parte de la ficha del jugador. Sin embargo, para ello el Albacete debería hacerse cargo de una parte de la ficha y el jugador renunciar a una parte, ya que el conjunto ovetense solo afrontaría una cantidad que le permita mantener el tope salarial y afrontar así otras incorporaciones.

El conjunto manchego tiene claro que el futbolista no va seguir en el Carlos Belmonte, ya que no entra en los planes de Luis Miguel Ramis, que no le ha convocado para ninguno de los partidos de pretemporada. Las relaciones entre el delantero y el ténico no son buenas y por ello se le comunicó que debe buscar una salida. Además, el Albacete también necesita reducir su masa salarial y para adaptarse al tope que le marca la Liga.

Ahora, la cuestión es cuanto están dispuestas a tensar la cuerda las partes, ya que el desenlace, antes o después, será la salida del jugador. Por su parte, el Real Oviedo espera acontecimientos y tiene claro en las condiciones que está dispuesto a afrontar la llegada del futbolista, que en el aspecto deportivo encaja en lo que se busca.

Lo que parece claro es que la principal opción de Ortuño es jugar en el conjunto azul y ya ha rechazado algunas ofertas de otros conjuntos de Segunda. El caso podría tener alguna similitud con lo sucedido la pasada campaña con Joselu y el Granada, que finalmente acabó con el delantero en Oviedo.

Por otra parte, el caso del lateral derecho Nieto sigue a la espera de un acuerdo definitivo entre las partes, que parece cada vez más cercano y que implicará la salida de uno de los dos jugadores que el equipo tiene para esa posición, Diegui Johannesson y Lucas, con más opciones, en principio, para el primero.

Además, el club sigue buscando refuerzos para la mediapunta, con la intención de buscar un jugador que pueda actuar por detrás del delantero cuando Egea lo decida.