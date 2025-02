«El club no tuvo voluntad de renovar, yo quería continuar»

José Aurelio Crespo (Llanera, 1974) no seguirá al frente del Oviedo Femenino. Se va sin oferta para renovar tras tres años dedicado al filial, un ... ascenso y una temporada peleando por lo mismo en el banquillo del primer equipo. Año complicado tras el que se despide lleno de gratitud y cargado de mensajes de futbolistas que le hacen sentir «que las cosas, muy mal, no debimos hacerlas». Tras unos días difíciles, Crespo tiene ganas ya de nuevos proyectos «interesantes y sensatos» que harán que el fútbol femenino siga creciendo en Asturias.

-¿Tenía esperanzas de renovar?

-Uno lleva mucho tiempo en el fútbol y sabe hacia dónde va la corriente. Ya hace bastante tiempo que intuía que mi etapa en el club llegaba a su fin.

-El técnico parece el eslabón más débil. ¿Usted quería seguir?

-Claro que sí, estaba donde quería estar. Creo que mi trabajo y el de mis compañeros fue encomiable. Tenía un cuerpo técnico dedicado al objetivo, pero no hubo voluntad de renovación por parte del club. Por mi parte se hubiera solucionado cualquier problema en menos de un segundo.

-¿Cree que ha influido no subir?

-Esa pregunta la respondería mejor el club. Para mí, la temporada es de sobresaliente. Prácticamente no se hizo pretemporada, no hubo amistosos y el equipo, al que llegamos un día antes de iniciar la preparación, estaba por formar. Se pasó justos de puntos en comparación con Alavés y Osasuna, que sí habían tenido todo eso. Aun así se les plantó cara. Bajo mi humilde opinión, no está nada mal.

-¿Qué le ha faltado al equipo para competir en la tabla?

-Puntos en la primera fase. En una Liga que va al esprint, cualquier error penaliza y los dos empates en casa nos dejaron sin margen de error en la segunda fase.

-¿Qué balance hace del año?

-El crecimiento del equipo es muy grande. Tuvimos que conocernos, progresar y automatizar mecanismos con puntos ya en juego. Eso nos penalizó, pero estoy muy orgulloso de cómo crecimos, del fútbol que desplegamos y de cómo condicionamos a cada rival. Cuando todo el mundo creía que nos caíamos, este equipo sacó 10 de los 12 puntos en juego de la segunda vuelta. Eso es mérito de ellas, que nunca dejaron de creer.

-¿Sobre todo las canteranas?

-No le puedo dar nombres, son todas unas profesionales ejemplares, pero, sin lugar a dudas, me quito el sombrero con Marina Crespo: tiene juventud, fútbol, trabajo y futuro por delante.

-¿Qué ha aprendido el Crespo entrenador esta temporada?

-Mucho. Ha sido un año complicado en muchos aspectos y la covid marcaba los pasos a seguir. Solo nos podíamos relacionar en el campo y eso es mortal para un equipo que se está formando a un nivel de máxima competición.

-Asumió el reto ya asentado en el filial y con un ascenso en su haber. ¿Le apena dejar el club un año más tarde?

-Me apena mi salida. No me canso de decir que amo este club, conozco prácticamente a todas las jugadoras y nunca voy a olvidar a esta plantilla, a su cantera.