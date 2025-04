Real Oviedo | «El codazo de Fali a Christian ha sido una vergüenza»

MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 16 de diciembre 2019, 01:23 | Actualizado 03:34h. Comenta Compartir

El entrenador del Real Oviedo Javi Rozada reconoció que a los suyos no les salieron las cosas en ataque como pretendía ante un Cádiz incontestable que «demostró por qué tiene 40 puntos». Sin embargo, el ovetense también destacó la actitud del equipo, al que penalizaron de más los fallos por la entidad del rival, y manifestó su enfado por el codazo de Fali sobre Chrsitian en la primera mitad, que quedó sin sanción. «Me ha parecido de las mayores vergüenzas que hay en el fútbol profesional, no entra en la cabeza de nadie que esa acción no sea revisable. La vi en el descanso y era mejor no haberla visto porque era agresión, nos deja con diez un rato y lo deja sin sanción. Nos condiciona mucho», analizó el entrenador azul desde el punto de vista deportivo.

El propio Rozada matizó que sin el VAR el Oviedo tendría ahora mismo menos puntos de los que hay en su casillero, e instó a los colegiados a utilizarlo con la regularidad que merece el juego. «Llevaríamos 8 puntos menos sin el VAR, los árbitros debieran hacérselo mirar. Son cosas contra las que no podemos luchar», apostilló el ovetense.

El técnico carbayón no quiso entrar tampoco en la polémica de los últimos minutos con el entrenador rival, Álvaro Cervera, a quien reprochó que con el partido resuelto su equipo no saquese el balón fuera con Arribas doliéndose en el terreno de juego. «Salieron del banquillo a pedir que se siguiese la jugada, que Cifu sacara rápido a Alejo. Yo pensé que eso no pasaba con 0-2 a tu favor y en el último minuto. Ahí es cuando se ven las personas», criticó el entrenador azul. Rozada aseguró que a su equipo no le fue suficiente lo demostrado en el campo y reconoció que perder en el Tartiere, aunque sea ante el mejor de la categoría, duele. Para el ovetense la actitud de los suyos pese a la derrota es motivo de orgullo.

«No nos ha dado, sabíamos contra quién jugábamos y empezamos bien. Interpretamos el juego y logramos que no estuvieran cómodos en el medio. Hubo 2 o 3 situaciones para poder cambiar el partido pero en la primera que salieron ellos competimos un fallo y marcaron. Jugar contra ellos con el marcador en contra no es fácil y en la segunda mitad fueron mejores», analizó el técnico carbayón.

Rozada quiere que los suyos se hagan fuertes en casa, aunque los tres puntos perdidos ante el Cádiz no le dejan el mal sabor de boca de otras derrotas anteriores. «Supieron manejar los tiempos, yo estoy orgulloso de la actitud del equipo, lo que pasa que en la segunda mitad jugamos más con corazón que con cabeza y apenas tuvimos ocasiones de gol. A nosotros nos faltó cabeza y ellos estuvieron cómodos», concretó. El propio técnico aclaró que el cambio de Borja se debió a que este llegaba débil al encuentro tras pasar un proceso vírico entre semana, aunque admitió también que la entrada de Samu Obeng para buscar la espalda de la defensa primero, y de Ibra después, no surtió el efecto deseado.

El oviedista recordó de las cuatro finales que afrontaba el equipo este mes le queda una, ante el Racing e hizo balance de lo difícil que ha sido esta primera vuelta en una semana en la que tiene también que afrontar la Copa del Rey. «Ha sido una primera vuelta durísima. He hecho un máster que no tiene calificativos en el tiempo que llevo en el banquillo por todas las situaciones por las que he pasado. Queda hacer un último esfuerzo ante el Racing antes del parón», señaló el técnico, que preparará el partido de Copa y el de Liga desde mañana en El Requexón (10:30 horas).