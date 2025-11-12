Colombatto: «Me ha costado mucho llegar a Primera y no voy a permitir que se hable así del Oviedo» El centrocampista del Oviedo apeló al orgullo del grupo para dar la vuelta a la situación deportiva actual

Santiago Colombatto habló con claridad y carácter en uno de los momentos más delicados de la temporada. El argentino, uno de los pesos pesados del vestuario azul, lanzó un mensaje de orgullo y rebeldía tras el mal inicio liguero que mantiene al Real Oviedo en la parte baja de la clasificación: «En estos momentos, cuando nadie da un duro por nosotros, tiene que tocarte el orgullo.

Me ha costado mucho llegar a Primera y no voy a permitir que se hable así de nuestro equipo. Tenemos que rebelarnos y llegar de la mejor forma a Navidad». El futbolista quiso también romper con el discurso que pone en duda la valía de la plantilla para competir en la élite: «No creo eso de que los que estábamos en Segunda no valemos para Primera. Eso me toca el orgullo. Estoy en Primera y necesito resultados para demostrarlo. Trabajo para eso».

Colombatto no esquivó la realidad. La situación es complicada y el vestuario lo sabe: «No es cómodo para nadie, ni para el club, ni para los jugadores, ni para la afición». Aun así, el mediocentro recordó que el Oviedo ha pasado por momentos peores: «Recuerdo cuando llegué hace dos años y la situación era parecida, aunque en una categoría inferior. Hay que acordarse de dónde venimos y en aquel momento lo sacamos delante. Ahora estamos en Primera y a dos puntos de salir del descenso».

El argentino defendió la evolución del equipo bajo el mando de Luis Carrión, a pesar de que las victorias aún no llegan: «En Girona y ante Osasuna merecimos ganar. En Bilbao no fue un mal primer tiempo. Estamos dando pasos hacia adelante, aunque falta el resultado. Si seguimos mejorando, los resultados llegarán».

Colombatto quiso también cerrar filas en torno al entrenador, destacando la unión dentro del vestuario: «Nosotros estamos con el míster desde que llegó, creemos en él. Muchas veces la prensa crea cosas que no ayudan, pero los responsables somos los jugadores. Somos los que jugamos y tenemos que dar un plus más».

Con el parón de selecciones por delante, el jugador confía en que servirá para recomponer fuerzas antes de una fase decisiva del calendario: «Este parón nos va a venir bien. Después vienen cinco partidos claves antes de Navidad, ahí tenemos que conseguir los resultados que podemos conseguir».