Real Oviedo | Anquela: «Hay que competir como si fuera el último partido» El técnico Juan Antonio Anquela, pensativo, durante un entrenamiento del Real Oviedo. / ELOY ALONSO Anquela advierte de los riesgos del encuentro de mañana frente al Lugo y apela a la unión de los jugadores y la afición para sacarlo adelante RAMÓN JULIO GARCÍA Sábado, 2 marzo 2019, 03:03

El Real Oviedo atraviesa por un momento dulce de la temporada, pero eso no deber ser motivo para la relajación. Así lo expresó ayer el entrenador del conjunto ovetense, Juan Antonio Anquela, que insistió en afrontar cada compromiso con el máximo nivel de competitividad y siendo siempre un equipo.

El técnico del conjunto ovetense cree que los suyos hicieron en el último encuentro ante el Albacete «un trabajo excepcional», en el que tuvieron tres o cuatro ocasiones claras para marcar y, además, «sufrimos muy poco, salvo en un par de acciones». Por ello, el jienense confía en darle continuidad mañana ante el Lugo, para lo que sabe que contará con el apoyo de la afición: «Estamos en casa, ante nuestra gente, y sabemos lo que conlleva. Solo le pido a nuestra afición que nos ayude porque vamos a pasar momentos complicados».

Anquela espera que, como hasta ahora, el Real Oviedo y la afición vayan de la mano porque «si el equipo tira para un lado y la afición para otro tendremos problemas». Aunque el técnico recordó que «eso, hasta ahora, ha pasado poco, porque hay unos detrás de la portería que no permiten eso». También apuntó el entrenador que una de las premisas fundamentales es «el respeto al rival», y a partir de ahí «competir cada partido como si fuera el último y nada más».

El jienense señaló que en Segunda División «te puede ganar cualquiera» y tiró de la memoria: «Perdimos contra el Nástic y aquí empató el Extremadura. Te puede ganar cualquiera». En este sentido, alertó sobre la importancia de afrontar la semana siendo consciente de ello y afirmó que «cuando en una semana no estás metido en el partido ya no te puedes meter cuando empieza», al tiempo que insistió en que «ya no puedes rectificar lo que has dejado de hacer en la semana, sobre todo en tu trabajo psicológico».

En cualquier caso, el técnico no espera la más mínima relajación en los suyos. «Eso no lo contemplo, nosotros no hemos pensado eso jamás. Siempre digo lo mismo, todos los partidos en Segunda hay que tratarlos desde el respeto», señaló con rotundidad antes de dejar claro que el Lugo está capacitado para «ganar aquí, perfectamente, como cualquiera. Todos estamos muy parejos y es cuestión de la dinámica o de la racha».

Anquela insistió en resaltar que el conjunto lucense es uno más de la categoría y que la igualdad es máxima. «Es un rival que está jugando mucho mejor de lo que dicen los números y las rachas cambian rápido», comentó. Por ello tiene claro que lo que deben hacer los suyos es «salir a competir y hacer las cosas como requiere como requiere cualquier partido de Segunda».

Además, el técnico azul recordó en sus palabras cuando era técnico del Alcorcón y eliminó al Real Madrid al afirmar que debían ser 'actores' durante quince días, pero ahora entiende que deben hacer 42 funciones, o alguna más: «Esas funciones hay que hacerlas al máximo y dejando todo en el escenario».

El técnico del conjunto azul insistió en no mirar a largo plazo y solo centrarse en el siguiente partido, en esta ocasión ante el Lugo. «Cada jornada cambia. Cuando terminemos el domingo tendremos que mirar a dónde vamos», indicó. Anquela alertó sobre el riesgo de mirar a largo plazo: «No se puede mirar más allá porque te equivocas y te confundes».

En ese sentido, el técnico apeló a la forma en la que los suyos llegaron al actual buen momento. «Hemos tenido una racha muy mala y ahora tenemos una medio buena. A ver si somos capaces de aguantarla. Y para aguantarla hay que hacer muchas cosas bien», matizó, tras dar importancia a «no dejar nunca de competir y no dejar de ser un equipo».

Síguenos en: