El conjunto azul sigue a la espera que Dani Torres se desvincule del Alavés Uno de los rondos en el ensayo de ayer. Sergio Egea evita pronunciarse sobre el mercado, aunque elogió a Diegui Johannesson, al que el club sigue buscando una salida OVIEDO. Sábado, 17 agosto 2019

El Alavés está inmerso en la 'operación salida' y uno de los candidatos a dejar el club vitoriano es el centrocampista Dani Torres, con el que el conjunto azul tiene un acuerdo para su incorporación. El equipo vasco confirmó ayer la salida de Patrick Twumasi al conjunto turco del Gazisehir Gaziantep y sobre la mesa está el caso del colombiano Dani Torres.

Los representantes del jugador cafetalero tuvieron ayer contactos con los responsables del Alavés para tratar de llegar a un acuerdo, con el conjunto azul a la espera. Mientras, Egea evitó pronunciarse sobre el centrocampista o cualquier otro nombre concreto: «Solo me preocupo de los que están y esos son muy buenos, así que no puedo hablar de posibles movimientos».

Eso no quiere decir que descarte cambios. «El mercado está abierto y puede haber de todo, no lo podemos negar, pero estamos satisfechos», apuntó, insistiendo en que es decisión de la dirección deportiva. En cuanto a Diegui, uno de los candidatos a salir, Egea señaló que «es un futbolista que siempre me ha respondido. Lo subimos al primer equipo y compitió muy bien con Nacho López y Fernández, siempre lo encuentro predispuesto a todo». No obstante, reconoció que ahora tiene más competencia «están Nieto, Lucas y Jorge Mier, que también apunta maneras. La banda derecha está bien cubierta».