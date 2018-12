Vallina: «La idea es que Anquela siga, aunque se pierda ante el Málaga» Jorge Menéndez Vallina. / Á. P. El presidente pone un sobresaliente al aspecto económico de la entidad y un aprobado a lo deportivo ya que «se puede mejorar» R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:38

En pleno debate sobre el futuro de Juan Antonio Anquela, el presidente Jorge Menéndez Vallina llamó ayer a la «paciencia y tranquilidad» y aseguró que la idea del Real Oviedo es que el técnico siga aunque se pierda el sábado ante el Málaga. Además, aseguró que hay posibilidades de reforzarse en el mercado de invierno.

El mandatario azul, a la hora de poner una nota al año que está a punto de finalizar, puso «un sobresaliente en lo económico y un aprobado en lo deportivo. Podemos mejorar, pero estamos en la mitad de la tabla».

Respecto al entrenador, señaló que «la cosa está tranquila, el fútbol es resultadista». «El juego del equipo no es acorde con los resultados que se han dado, ya que no se ha jugado mal y hay que tener paciencia», dijo y añadió que el mensaje al entrenador es de tranquilidad y «que siga».

También aseguró que el partido del sábado no es un ultimátum para el técnico. «No me gusta hablar de últimas oportunidades, no es bueno», hizo hincapié y, respecto a si seguirá el entrenador aunque se pierda, contestó que «la idea es que sí». «Ha demostrado que a gran parte de la afición que le gusta lo que hace, aunque hay otra parte que no, como es normal», señaló.

Menéndez Vallina aseguró que Arturo Elías «lógicamente está preocupado, como lo estamos todos y el propio Anquela. A nadie le gusta perder. Queremos volver a engancharnos». Respecto a cómo ve al técnico, afirmó que «está tranquilo, aunque la procesión va por dentro. Esta es una plaza que pesa».

Sobre la importancia de la deuda cero para la entidad, explicó que «Carso no tendrá que poner más dinero para pagar lo anterior y nos podremos centrar en lo deportivo».

