23 convocados y seis fichas del Vetusta para Villarreal

El primer encuentro del Oviedo en Primera División, después de 24 años de espera, ya tiene a sus protagonistas. Los azules viajarán a Villarreal con 23 jugadores, entre los que están Ovie Ejaria, Borja Sánchez y Álex Cardero, además de otros cinco futbolistas del Vetusta que ayudarán anta la falta de refuerzos en zonas claves del equipo.

Los 23 citados por Veljko Paunovic son: Moldovan, Aarón Escandell, Narváez, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Dani Calvo, Ovie Ejaria, Oier Luengo, Borja Sánchez, Brandon, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Álex Cardero, Lamine, Omar Falah, Marco Esteban y Cheli. Faltan en esa lista el sancionado David Costas; los lesionados Santiago Colombatto y Lucas Ahijado; mientras que Álex Forés no puede jugar al ser cedido del Villarreal y tener en su contrato la 'cláusula del miedo'.

En principio, Reina e Ilic apuntan a ser los únicos fichajes en el once titular, a la espera de ver si Paunovic se decide por Fede Viñas o por Salomón Rodón en el frente del equipo. El resto serán jugadores que tuvieron su peso en la final por el ascenso ante el Mirandés. El encuentro será dirigido por el gallego Alejandro Muñiz, que estará auxiliado en el VAR por Carlos del Cerro. El equipo viaja mañana por la mañana y regresará el sábado a primera hora y se ejercitará en El Requexón a su llegada.

