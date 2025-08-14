El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovie Ejaira firma una camiseta durante un entrenamiento en El Requexón. MARIO ROJAS
Real Oviedo

23 convocados y seis fichas del Vetusta para Villarreal

Ovie Ejaria está entre los citados y también aparecen Borja Sánchez y Álex Cardero

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:49

El primer encuentro del Oviedo en Primera División, después de 24 años de espera, ya tiene a sus protagonistas. Los azules viajarán a Villarreal con 23 jugadores, entre los que están Ovie Ejaria, Borja Sánchez y Álex Cardero, además de otros cinco futbolistas del Vetusta que ayudarán anta la falta de refuerzos en zonas claves del equipo.

Los 23 citados por Veljko Paunovic son: Moldovan, Aarón Escandell, Narváez, Rahim, Alberto Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Dani Calvo, Ovie Ejaria, Oier Luengo, Borja Sánchez, Brandon, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Álex Cardero, Lamine, Omar Falah, Marco Esteban y Cheli. Faltan en esa lista el sancionado David Costas; los lesionados Santiago Colombatto y Lucas Ahijado; mientras que Álex Forés no puede jugar al ser cedido del Villarreal y tener en su contrato la 'cláusula del miedo'.

En principio, Reina e Ilic apuntan a ser los únicos fichajes en el once titular, a la espera de ver si Paunovic se decide por Fede Viñas o por Salomón Rodón en el frente del equipo. El resto serán jugadores que tuvieron su peso en la final por el ascenso ante el Mirandés. El encuentro será dirigido por el gallego Alejandro Muñiz, que estará auxiliado en el VAR por Carlos del Cerro. El equipo viaja mañana por la mañana y regresará el sábado a primera hora y se ejercitará en El Requexón a su llegada.

