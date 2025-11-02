El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Real Oviedo - Osasuna, el lunes a las 21 horas

Tres bajas por lesión y un canterano, en la lista del Real Oviedo para el Osasuna

Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo se pierden el partido ante Osasuna por lesión y Pablo Agudín repite en la convocaría

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Ya hay lista de convocados para el encuentro que el Real Oviedo jugará mañana, 3 de noviembre, a las 21 horas frente a Osasuna en el Carlos Tartiere. Luis Carrión citó a 23 jugadores para el duelo. Por lesión se lo perderán Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo y se mantiene entre los convocados el juvenil Pablo Agudín que podría tener sus primeros minutos en un partido de Liga, tras su estreno en la Copa del Rey.

La convocatoria

  • 23 jugadores: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, David Carmo, Brandon, Álex Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lucas Ahijado, Javi López y Agudín.

Aún no está claro el once titular que presentarán los azules, ni el dibujo táctico. En Girona Carrión apostó por Rondón y Viñas en el once titular, pero en la Copa del Rey regresó el 4-2-3-1, lo que podría facilitar el regreso al equipo inicial de Hassan.

Los azules se concentrarán mañana desde las 13:50 horas en el Hotel Monumental Silken Naranco, a la espera de un partido que será dirigido por el andaluz Guzmán Mansilla con el catalán Ábalos Barrera en el VAR.

