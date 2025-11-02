Tres bajas por lesión y un canterano, en la lista del Real Oviedo para el Osasuna

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:10 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Ya hay lista de convocados para el encuentro que el Real Oviedo jugará mañana, 3 de noviembre, a las 21 horas frente a Osasuna en el Carlos Tartiere. Luis Carrión citó a 23 jugadores para el duelo. Por lesión se lo perderán Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo y se mantiene entre los convocados el juvenil Pablo Agudín que podría tener sus primeros minutos en un partido de Liga, tras su estreno en la Copa del Rey.

La convocatoria 23 jugadores: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, David Carmo, Brandon, Álex Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lucas Ahijado, Javi López y Agudín.

Aún no está claro el once titular que presentarán los azules, ni el dibujo táctico. En Girona Carrión apostó por Rondón y Viñas en el once titular, pero en la Copa del Rey regresó el 4-2-3-1, lo que podría facilitar el regreso al equipo inicial de Hassan.

Los azules se concentrarán mañana desde las 13:50 horas en el Hotel Monumental Silken Naranco, a la espera de un partido que será dirigido por el andaluz Guzmán Mansilla con el catalán Ábalos Barrera en el VAR.

