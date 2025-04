El Córdoba, desafío para la ilusión azul

El Real Oviedo de Veljko Paunovic buscará esta tarde (16.15 horas) su primera victoria a domicilio ante el Córdoba, una tarea que no ... parece fácil por el buen momento de los de Iván Ania. Los oviedistas llegan después de sumar siete de los últimos nueve puntos y acuden a la cita antes de entrar en un tramo de competición ante rivales directos en la pelea por el ascenso. Las derrotas del Almería y el Huesca permitirían a los azules dar un golpe de autoridad en la zona noble de la clasificación.

El técnico podría optar por jugar con dos delanteros de inicio por primera vez desde su llegada, disponiendo a Fede Viñas y Alemao como pareja de ataque.

Es el cuarto encuentro de Paunovic al frente del equipo por lo que se espera que la versión de lo que quiere esté más afinada, aunque también es el encuentro ante el rival de más entidad al que se ha enfrentado. En el Carlos Tariere los de Iván Ania ganaron por 2-3.

En la convocatoria de los carbayones la principal novedad es el regreso del centrocampista César de la Hoz. También están los jugadores del filial Narváez, Omar Falah, Eze y Marco Esteban.

Por el contrario, se sumó a la lista de bajas Lucas, debido a la lesión que sufrió ante el Racing de Ferrol. El resto de ausencias son Lemos, Braat, Paulino y Chaira. Aunque a lo largo de la semana dosificó esfuerzos y no completó algún entrenamiento, el central Oier Luengo estará en el once inicial. Su alternativa sería David Costas, que entró en la última convocatoria, pero no se quiere correr riesgos con su vuelta para evitar una recaída.

La baja de Lucas en el lateral izquierdo la cubrirá, salvo sorpresa, Pomares, que era el que venía ocupando esa posición por delante de Rahim que no ha tenido ni un minuto desde la llegada del nuevo entrenador. Para esa demarcación también está el jugador del filial Omar Falah, fijo en las convocatorias desde la llegada de Paunovic, pero que todavía no se ha estrenado.

En el resto del equipo hay más dudas con lo que planteará el entrenador, tanto en el dibujo, como en la elección de jugadores y su posición en el campo. Una de las interrogantes es si Cazorla volverá a estar en el once. El capitán azul ha sido titular en los dos partidos de Paunovic en el Carlos Tartiere, pero suplente en Anduva. Además, también existen dudas sobre su posición, ya en el último partido estuvo en la banda.

Una de las alternativas para esta tarde en el Nuevo Arcángel es que Sibo inicie el encuentro en el banquillo, lo que significaría una versión más ofensiva del equipo. Colombatto y Seoane serían la pareja de mediocentros. En ese escenario, Cazorla acabaría en la banda derecha y Hassan en el banquillo. Otras soluciones, aunque menos probables, sería la presencia en el costado de Portillo o Álex Cardero.

El pasado domingo, el delantero Fede Viñas marcó su primer gol con la camiseta del Real Oviedo y evidenció una evolución en su puesta a punto. Eso podría abrirle la puerta de la titularidad, bien en compañía de Alemao o en sustitución del brasileño, tal y como ya sucediera en el primer encuentro de Paunovic. Hasta ahora nunca optó de mano por jugar con dos delanteros, pero con el objetivo de aprovechar lo mejor posible los recursos podría ser la primera oportunidad.