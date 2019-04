«Creen que porque está detrás Arturo Elías hay dinero; tengo un límite» Joaquín del Olmo, en El Requexón. / ELOY ALONSO Del Olmo asegura que dos entrenadores mexicanos declinaron su llegada al banquillo oviedista por el salario que percibirían I. A. OVIEDO. Jueves, 11 abril 2019, 02:07

El fuerte vínculo entre el Real Oviedo y México pudo haberse trasladado al banquillo del Carlos Tartiere, como aseguró Joaquín del Olmo, que confesó su intención de que alguno de sus compatriotas se hiciesen con las riendas del conjunto azul en el pasado. «He intentado traer entrenadores, dos me dijeron que no porque cobrarían muy poco aquí. Tengo un presupuesto y no me puedo gastar más. Ellos creen que porque está detrás Arturo Elías hay dinero y no, yo tengo un límite y hasta ahí», afirmó en una entrevista a la cadena americana ESPN el asesor deportivo del Grupo Carso en el club azul. Del Olmo señaló que instó a sus entrenadores compatriotas a que hiciesen «carrera» en Europa partiendo del conjunto carbayón y elogió la valentía de Alanís al embarcarse en el proyecto oviedista. «Tenía ofertas para ir a la MLS de muchísimo dinero y se la ha querido jugar con nosotros para este torneo. Ojalá se la siga jugando o ascendamos para poder pagarle ese sacrificio», expuso.