«No cuento con jugar en otro equipo que no sea el Oviedo» Jueves, 27 diciembre 2018, 02:07

El extremo azul finaliza contrato el próximo 30 de junio, pero tiene claro que no habrá dificultades para que continúe en el club: «No tenemos problema, no hay prisa, yo me quiero quedar aquí el club quiere que me quede, así que cuando se tenga que dar se hablará» y fue claro al asegurar que «yo no cuento con jugar en ningún otro equipo ya que no sea el Real Oviedo».

En cuanto a la lesión que le tiene apartado del equipo desde el pasado 17 de noviembre, en concreto en el descanso del partido ante el Sporting, Saúl dijo que ya está recuperado y que «espero volver para la siguiente jornada, empezar a entrenar cuando nos marquen los entrenadores y a ver qué tal voy». Además, afirma que la situación del pasado sábado cuando tuvo que ir al banquillo por la lesión de Omar «fue muy rara».