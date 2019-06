Real Oviedo Real Oviedo | Fernado Corral: «Estamos dando pasos cortos pero positivos con el fin de asentarnos» Fernando Corral, en un parque de la capital asturiana. / ÁLEX PIÑA «La posibilidad de activar toda la zona comercial del Carlos Tartiere en un futuro es clave. Todo depende del acuerdo que al se pueda llegar con el Consistorio» RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Domingo, 16 junio 2019, 03:33

Fernando Corral Mestas (Oviedo, 4 de febrero de 1973), es consejero portavoz del Real Oviedo desde diciembre de 2013, cargo que comparte con la vicepresidencia de OTEA y la dirección de los hoteles Fruela y Princesa Munia. En la entidad azul, su actividad está centrada especialmente en el aspecto comercial y de publicidad. El consejero azul considera que el club está dando pasos importantes en la consolidación deportiva, económica y social.

-¿Qué balance hace de esta temporada?

-Era una temporada en la que, más que el objetivo, teníamos la ilusión por dar un paso más y seguir creciendo. El año pasado quedamos a un gol de entrar, este nos hubiese gustado estar ahí, jugar el 'play off' y tener opciones a subir. Pero de ahí a utilizar algún tipo de palabra más dura que hemos oído, como fracaso, para nada. El club trabajó bien, lo hizo siguiendo una línea y un criterio. Sin embargo, las cosas son complicadas y no salieron como deseábamos. El nivel de la categoría es impresionante. Había nueve equipos que han jugado competición europea en algún momento de su historia. El nivel era muy alto, somos el octavo presupuesto y al final quedamos octavos.

LAS REFLEXIONESCrecimiento Comercial «Hemos vuelto a incrementar las ventas en un 10% y ya estamos en 1,2 millones al año» Ámbito Social «Se ha hecho un gran trabajo y estamos a punto de cerrar la creación de la Fundación Real Oviedo» Patrocinio de la camiseta «Hemos preferido que se quede vacío antes que comercializarla por debajo del valor que tiene»

-¿Entiende que pueda haber desilusión entre los seguidores?

-La ilusión de la gente es dar un pasito más, pero podemos decir que ha sido una temporada buena porque el club en otros aspectos deportivos ha crecido y se está consolidando, asentando unas bases muy importantes. El éxito del Vetusta, que ha quedado quinto, con el paso que se puede dar este año con la gente que sube al primer equipo, es algo que se tiene que calificar de éxito. La cantera desde hace unos años con la labor de gente como Joaquín del Olmo, César Martín, Roberto Suárez o Lalo Rergis, que han aportado mucho en cuanto a organización y metodología, empieza a dar sus frutos. Las cosas no se construyen de la noche a la mañana.

-¿Están en el camino correcto?

-Estamos dando pasos cortos, pero positivos de cara a asentarnos en un futuro de forma consistente. A veces no por subir antes es mejor. Si no subes fuerte y tienes una base sólida a la hora de planificar una temporada es muy difícil consolidarte. El ejemplo es esta temporada que casi todos los que subieron bajan.

-¿En otros ámbitos como ha ido la temporada?

-En el aspecto comercial, en el apartado de ventas, es un departamento ya consolidado, hemos vuelto a incrementar las ventas un 10%, alcanzamos 1,2 millones de euros, lo cual es un éxito. El equipo que hemos logrado confeccionar a nivel de tienda está funcionando maravillosamente bien, hay gente como Javier Gallo que se deja el alma y es justo reconocerlo. Hemos conseguido crear un grupo que, con una estrategia planificada desde hace unos años, está dando sus frutos y estamos entre los tres equipos que más venden de Segunda. Bastante más que otros clubes de Primera.

-¿En qué cuestiones se avanzó?

-Estamos en más de 400 referencias de venta y el proyecto de distribución nos ha funcionado fenomenal. En dirección contraria a la que hacían otros clubes, por ejemplo cuando nosotros firmamos con Adidas, el Betis, el Racing o el Alavés, tenían cedida la distribución de su estrategia de ventas a terceros, cosa que nos ofrecieron y era más cómodo. Sin embargo, apostamos por una dirección opuesta en cuanto a la gestión y el tiempo nos ha dado la razón porque equipos como el Barcelona o el propio Betis han recuperado la distribución.

-¿Qué retos tienen en el aspecto comercial?

-El hecho de apoyarnos en partners que nos permitían entrar en submercados nos ha dado un rendimiento muy bueno. Este año tenemos diez puntos de distribución de ropa deportiva en toda Asturias, el que viene esperamos llegar a quince. Nuestros clientes en distribución al principio estaban un poco recelosos, pero han visto que hemos trabajado con seriedad y ya nos han preguntado empresas como Forum, grandes cadenas que se quieren sumar a esa forma de trabajar.

-¿En que se traduce eso?

-Nos ha hecho crecer en lo que proyecta el club hacia afuera, aunque nos está costando un poco más el tema de la internacionalización, sobre todo por el tema aduanero, que no es fácil de gestionar por los derechos que tienen las marcas en otros países. Estamos a punto de firmar un acuerdo con Amazon para la distribución, es decir, estamos haciendo cosas de clubes 'top'. Eso nos tiene que enorgullecer mucho.

-¿Les ha afectado el cierre del centro comercial Modoo?

-La estrategia no pasaba por el cierre de Modoo. Situarnos en el centro de la ciudad había sido una decisión acertada. El modelo de tienda pequeñita era un test para abrir un sitio de mayor volumen, como luego hicimos, pero estaba desligado del cierre de Modoo. Eso nos sirvió para que nuestra actividad comercial siguiese funcionando sin ningún problema. De hecho, en estos últimos meses, sin un punto de venta hemos subido ventas. Existe un menoscabo porque probablemente hubiésemos vendido mucho más sin el cierre de Modoo. Hemos sido prudentes y no quisimos hacer ruido, pero el comportamiento de Modoo roza la coacción y es una cuestión jurídica que está sobre la mesa y queremos que se resuelva lo antes posible por el bien de todos, aunque no avanza como esperábamos.

-¿Hay planes para nuevas tiendas?

-Nuestra estrategia es seguir abriendo algún punto de venta más. A nosotros siempre nos ha gustado estar en un centro comercial, por la facilidad para aparcar, para determinados servicios al socio, y creemos que puede ser interesante. Hay dos zonas que tenemos miradas.

-¿Los bajos del Carlos Tartiere es una de las opciones que barajan?

-Tenemos que tener algún punto de venta más y la posibilidad de activar toda la zona comercial del Carlos Tartiere en un futuro próximo es clave. Activarla desde un punto de vista, no solo por la actividad comercial del club, sino por el desarrolla de la zona. Es una zona que necesita servicios de restauración, de hostelería y dentro de ese proyecto el club piensa en un proyecto combinado. Eso dependerá del acuerdo que se pueda conseguir a futuro con el ayuntamiento para la activación de los locales.

-Esta temporada no hubo patrocinador del frontal de la camiseta.

-Conseguir un patrocinio para el frontal de la camiseta no es sencillo, porque tenemos un listón alto en el sentido del valor que tiene esa camiseta. Que el Grupo Carso sea el propietario del Real Oviedo le abre un concepto de internacionalización de esa marca muy importante y creo que es un valor que cuenta a la hora de categorizar económicamente esa publicidad. En Asturias no es fácil conseguir empresas que apuesten a ese nivel. Ha habido años que la propiedad ha preferido que se quede vacío antes de comercializarla por debajo del valor que tiene, porque la estaríamos depreciando.

-¿En lo social como ha ido?

-Se ha hecho un gran trabajo, estamos a punto de cerrar la creación de la Fundación Real Oviedo, que es algo que en poco tiempo verá la luz. En ese ámbito se ha creado el equipo de la Liga Genuine que para nosotros es de las cosas que más orgullosos estamos dentro del club porque creemos que tiene un recorrido muy importante desde el punto de vista de devolver lo que la sociedad y la afición nos ha dado. Es algo muy ilusionante que ha funcionado muy bien y en lo que nos hemos implicado hasta el punto de crear dos torneos además de la Liga.

-¿Y la Escuela cómo va?

-Este año empezamos por la pista, el año que viene tendremos alevines, con unos 150 niños y sigue creciendo. Para eso firmamos un convenio con Fundoma, donde hemos desarrollado una residencia dirigido a los jugadores de la cantera que son de fuera. Dimos pasos en la internacionalización y hemos tenido equipos de Japón. Próximamente vendrán equipos de Oriente Medio, además de que hay contactos con equipos en Bélgica y en Nigeria.