David Carmo, jugador del Real Oviedo: «Estoy listo para empezar a ayudar al equipo»

Una de las incorporaciones de esta temporada en la que el Real Oviedo ha depositado muchas esperanzas es en el central David Carmo. ... El internacional con Angola, aunque con nacionalidad portuguesa, debutó el pasado sábado ante el Getafe, a falta de un cuarto de hora para el final del encuentro, al sustituir al lesionado David Costas.

Pese a las circunstancias de su estreno con la camiseta del conjunto ovetense, el central estuvo a gusto. «Me sentí bien en Getafe y entendí rápido lo que el entrenador quería, aunque entré en unas circunstancias difíciles», reconoció. Además, insistió que, aunque la situación de sustituir a un compañero lesionado y cómo estaba el partido no fue lo ideal, asegura que «estuvo bien poder tener minutos».

El fichaje de David Carmo llegó en los últimos días del mercado y, además, tras solo un entrenamiento, tuvo que irse con su selección, por lo que apenas ha tenido contacto con sus compañeros. El defensa explicó ayer que se tuvo que marcha con el equipo nacional de su país, pero que «el club me apoyó». «Ahora ya estoy concentrado en el Oviedo para hacerlo lo mejor posible», hizo hincapié.

En el poco tiempo que ha estado con el equipo, las sensaciones que está teniendo son buenas y su adaptación está siendo rápida. Ayer mismo ofreció la rueda de prensa en castellano, algo que le facilita la integración. Respecto a lo que quiere Paunovic de él en el campo, Carmo dijo que «el míster me pide lo que a todos mis compañeros: actitud y ganas de luchar todos los partidos».

Lo que sí ha podido percibir en los días que ha estado con el equipo es que el ambiente es bueno entre los compañeros. «El grupo me está gustando mucho y me está recibiendo bien», aseguró el central, que también se mostró dispuesto a tener protagonismo cuanto antes: «Estoy listo para empezar a ayudar».

En cualquier caso, el internacional angoleño no quiere fijarse metas a largo plazo, ni pensar más allá del encuentro ante el Elche. «Solo pienso partido a partido», dijo, para añadir que también tiene el reto personal de sentirse «mejor y trabajar bien todos los días para llegar bien a los partidos y hacer mi trabajo».

El próximo domingo, si se confirma la lesión de David Costas, Carmo tiene la posibilidad de estrenarse como titular formando pareja en el centro de la defensa con Dani Calvo. En referencia a la lesión de su compañero, comentó que «David está bien, hablé con él, es un gran compañero, es un gran líder y nos va a ayudar mucho»..

Lo que tiene claro el defensa es que esta semana toca reflexionar y analizar el encuentro del pasado sábado del equipo. «Hay que ver qué hizo el equipo mal en Getafe y también lo que se hizo bien para hacer el mejor partido posible en Elche», afirmó. Además, también considera que la forma de afrontar el partido es siendo fieles a su idea. «No podemos ir condicionados por el juego del rival, tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar los tres puntos», indicó el defensa oviedista.

Respecto a lo que le ha parecido la Liga española, destacó que «me gusta mucho la calidad que hay, todos los equipos quieren jugar. Es un campeonato muy competitivo».