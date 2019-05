Real Oviedo | Egea: «Debemos buscar al rival, el Oviedo es un equipo grande y no es menos que nadie»

Sergio Egea volverá mañana al banquillo del Carlos Tartiere después de tres años y casi dos meses de que lo hiciera por última vez. El argentino se considera un «privilegiado» por regresar y asegura que está responsabilizado por la tarea que tiene por delante.

El pasado sábado se estrenó en su segunda etapa al frente del club y el equipo ofreció una buena imagen además de lograr un triunfo que ha cambiado el ánimo del oviedismo. El técnico explicó ayer que el mensaje que ha transmitido a sus jugadores fue «coherente, de sentido común, lo que este club necesita» y aclaró que lo que se necesita son «futbolistas ganadores y comprometidos, que lo son».

Además, el argentino apuesta por tener más protagonismo en los partidos: «Debemos buscar al rival, somos un equipo grande y no somos menos que nadie, pero en una Liga tan larga hay altibajos». El mensaje del técnico insiste en mantener el optimismo cara al tramo final. «Tenemos confianza plena en los jugadores para que compitan y buscar el 'play off'», sentenció.

El entrenador azul reconoce que la victoria del pasado sábado les ha venido muy bien: «Cuando se gana los ánimos suben y se entrena mucho mejor. Los triunfos son bienvenidos siempre». Agradece a a sus futbolistas los esfuerzos para sumar tres puntos valiosos. «Compitieron de la mejor manera y consiguieron tres puntos importantísimos», dijo. Ahora lo que quiere es darle continuidad a eso: «Seguir la carrera que es buscar el triunfo en todos los partidos que nos quedan».

Egea conoce bien el club y a la afición, a la que afirmó que encontró «muy animada y respaldando al equipo desde el primer minuto». En este entido es consciente que «la gente de Oviedo es muy buena pero también exigente y eso es bueno».

En cuato a sus sensaciones cuando se aproxima la hora de volver al banquillo del Carlos Tartiere, el técnico afirmó que se siente «muy responsabilizado, muy contento de estar aquí, en la ciudad». Afirma sentirse muy comprometido y por eso promete «trabajar a full para que el equipo compita de la mejor manera».

Hubo en su comparecencia palabras también para su antecesor en el cargo, Juan Antonio Anquela. «El Oviedo llevaba una buena línea, no se hacen 53 puntos fácil. No hay que desmerecer lo anterior. Hay altibajos, porque esto es muy largo y somos humanos», destacó antes de añadir que ahora lo que toca es «en siete partidos pelear para llegar al 'play off', a lo que aspira siempre este club».

En cuanto a lo que se ha encontrado en el equipo, el preparador argentino recordó que había visto todos los partidos de la categoría y tenía «una radiografía», aunque después de verlos en directo se ha llevado una «sorpresa agradable». «Una cosa es verlo por televisión y otra estar en el día a día», subrayó Egea que definió a sus jugadores como «un grupo sano, unido, que entrena a una velocidad alta y eso es lo que debemos hacer para competir con los grandes equipos que hay en Segunda».

Egea cree que, aunque la plantilla es corta, pueden contar con el filial: «La plantilla es correcta. Cuando tienes un filial que hace las cosas tan bien darles la oportunidad a los chicos de la cantera y asturianos. Entiendo que la metodología y la logística que está llevando el club es la correcta». En cuanto a Jimmy, dijo que aunque no tenía muchas referencias de él «entró con una fuerza grande, con un espíritu muy bueno. Está muy bien preparado, venía haciendo las cosas bien en el filial y cuando le tocó jugar parece un veterano», por lo que entiende que «se ha ganado su continuidad».

Sobre lo que quiere para el encuentro de mañana, el técnico apunta que tienen que tener una identidad clara, «jugar en campo contrario y apretar, eso es lo que quiero del Oviedo». Aunque elogió al conjunto granadino, anunció que «vamos a jugarle como lo que somos, un buen equipo con buenos futbolistas. Tenemos buen pie, buena cabeza y estamos preparados físicamente».

El equipo volverá al Tartiere tras el tropiezo ante el Córdoba y sobre lo que le pide a la afición señaló que «siempre está con su equipo. Su apoyo es bárbaro, son el número doce». También apunta como tarea para el equipo «contagiarlos con nuestro fútbol, agresivo y de ataque, que es lo que a la afición le gusta. Me gusta lo grupal y de conjunto y así buscaremos el objetivo».