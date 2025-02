Real Oviedo: «Debemos tener un proyecto sólido y confiar en él más allá de los resultados inmediatos»

Christian Fernández Salas (1985, Santander) fue uno de los protagonistas del partido del pasado lunes ante el Lugo. Además de marcar un gol, se aseguró su renovación al sumar su vigésimo encuentro y va camino de afrontar su sexta temporada en la entidad.

-¿Qué ... significa la renovación para usted?

-Que he estado haciendo un trabajo bueno durante mucho tiempo, siendo constante y sin perder la ilusión, que es algo que cuando vas cumpliendo años puede ser susceptible de perder. Ocurre todo lo contrario, sobre todo en un club como el Oviedo, con la exigencia que requiere. Estoy contento y con ganas de seguir sumando partidos y ayudando a que este club vuelva a estar donde se merece.

-¿Qué lectura hace de estas temporadas en el club?

-Ha dado tiempo para mucho. El primer año llegaba a un club con unas expectativas muy altas, que había estado peleando el año anterior por el ascenso. Entonces nos faltó fuera la regularidad que teníamos en casa. Luego vinieron los años con Anquela. Creo que se mantuvo un bloque con un perfil más bajo que los años anteriores, pero con un rendimiento muy positivo. Al año siguiente, las expectativas crecieron y no conseguimos que el técnico pudiera terminar. Se tomó una decisión que creo un poco precipitada por los partidos que quedaban y por el rendimiento que estaba dando el equipo. Estos dos últimos años ha habido dos partes muy distintas. La época de Egea y Rozada creo que es la peor de los cinco años. En esta última con Ziganda hemos vuelto a poner unas bases sólidas, a tener cierta identidad como equipo, a saber a qué jugamos y cómo jugamos, y a empezar a construir lo que tiene que ser el proyecto de futuro del Oviedo. Es bueno darle continuidad. Es una pena que no siguieran jugadores que fueron importantes años anteriores. Espero que nos haga reflexionar para el futuro.

-¿Qué debe hacer el equipo para cambiar las expectativas?

-Siendo sinceros, deberíamos tener un proyecto sólido en el que de verdad se confiase, que no durase solo un año. Han pasado muchos jugadores, técnicos y directores deportivos y se han ido dando pinceladas sin tener una línea continua en cuanto al modelo de club. Es ahí donde de verdad está la misión: tener una cultura de club sin pensar en los resultados más inmediatos. Se necesita tranquilidad, confiar en una dirección deportiva, en un entrenador y en unos jugadores. Hay que apostar a medio y largo plazo.

-¿Cómo valora la gestión del Grupo Carso?

-Como jugador, como simpatizante del Oviedo y como persona vinculada a esta ciudad, solo puedo tener agradecimiento. Al final, Arturo Elías fue la persona que rescató al club de una situación precaria, casi de desaparición. Reflotó con su patrimonio una entidad que se desangraba y gracias a ello la devolvió al fútbol profesional. A un hombre de éxito como él lo que le falta es culminarlo con un ascenso y devolver al club a donde debería estar.

-Christian acaba jugando con todos los entrenadores...

-Nadie te regala nada. El hecho de jugar con todos los entrenadores no es casualidad. No es que le caigas mejor a uno o más simpático que otros compañeros. Es el fruto de un trabajo diario constante. Es ese trabajo invisible que se hace semanalmente en el que se invierten horas que podías dedicar a tu familia, tus amigos o tus aficiones. Inviertes en estar mejor, dinero en tener los mejores medios a tu alcance. Dietistas, recuperadores... Todo lo que te ayude a estar en las mejores condiciones para que tu rendimiento, con errores y fallos, esté cerca de plenitud. Conocer lo que te viene bien y lo que no ayuda a sacrificarte con gusto sobre el terreno de juego.

-Tiene fama de jugador duro, ¿se siente mirado con lupa?

-Es la pregunta del millón. Sé que las muchas circunstancias que me rodean son influenciadas por los actos que yo puedo tener dentro del terreno de juego. Habrá veces que la gente los vea como justificados y otras como injustificados, pero al final forman parte del juego en unos casos. En otros, las situaciones del partido y la tensión te llevan a tomar decisiones que me han perjudicado. La fama es difícil quitarla, hay que convivir con ella y adaptarse a los nuevos tiempos que corren con el VAR. Sentirte observado por todo el mundo y estar en boca de todos. El objetivo es defender a tu equipo, dar el máximo de ti con el propósito de ganar.

-Este año no está entre los capitanes del equipo.

-Fue una decisión personal que tomé en su momento y compartí con el entrenador. Le hice ver mis intenciones, por el hecho de querer involucrar a más gente en esa responsabilidad de llevar las directrices del vestuario y las conversaciones con el club o el cuerpo técnico. Entendía que era necesario que involucrara a más gente y que todos nos viésemos comprometidos. Por mi forma de ser no necesito el brazalete o esa jerarquía para manifestarme o dar mi opinión. Lo entendió todo el mundo.

-¿Se siente valorado en la entidad?

-Indudablemente cuando alguien lleva tanto tiempo en el club está claro que hay una parte de valoración por parte de entrenadores, compañeros y club. En momentos puntuales, eché en falta cierta deferencia hacia mi persona por la trayectoria y por lo que demostré estos años. Me hubiese gustado un trato más cariñoso, no solo en el tema económico, sino en sentirte respetado en el club. No es dinero, es algún gesto diferente a una persona que llega. Que se valore a la persona más que al jugador.

-Su renovación esta temporada fue a la baja.

-Hubo una rebaja considerable. No voy a hablar de cuantía, pero sí hubo una rebaja en el fijo, en el tema de bonos y la forma de pago. Entendía que el club estaba pasando por momentos complicados a nivel económico y debía arrimar el hombro. También pude echar en falta ese reconocimiento a nivel contractual, no en una mejora, pero sí en ciertos detalles después de cinco años en el club y más de 160 partidos. Poner en tela de juicio mi rendimiento fue en lo que más molesto me sentí.

-Ha dicho que le gustaría ascender con el Real Oviedo.

-Esta claro que a día de hoy está difícil. Decir lo contrario sería vender una realidad que dista de ser verdad. A mi edad subir con el Real Oviedo, disfrutar por tercera vez de un ascenso, sería ponerle el broche de oro ideal a mi carrera. Pero eso requiere hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo desde el ámbito individual, colectivo y de gestión. Tiene que ir de todo de la mano. Hay casos que se pueden asemejar, como el Mallorca, que tocó la Segunda B y volvió a Primera y pelea por volver a subir. El Huesca subió dos veces a Primera. El Cádiz jugó varios 'play off' antes de ascender directo. El Elche... Son casos en los que el Real Oviedo puede mirarse para crear el propio proyecto para luchar por un ascenso. La experiencia me dice que, si apuestas por un modelo, a la larga, llegarán los buenos resultados.

-¿Como está en Oviedo?

-Estoy como en casa, así lo siento. Considero Oviedo el lugar ideal para concluir mi carrera y espero que así sea y que me dejen cumplirlo. Muchas veces no es necesario ser canterano para sentir el Oviedo como parte de uno. Es el compromiso con la entidad y la afición lo que marca eso. Nadie me podrá rebatir que me siento identificado con la ciudad y también con el club. En ese sentido, yo tengo la conciencia muy tranquila porque todo lo que tengo lo he dado. Con mayor o menor acierto, pero siempre con honestidad y la profesionalidad que llevo por bandera. Así será hasta el último día.