El defensa Javi Hernández, revelación con mayúsculas

La otra sorpresa agradable de lo que va de temporada en el Real Oviedo es el defensa Javi Hernández, que inicialmente se había incorporado para el filial. El defensa jerezano llegó esta temporada al Vetusta cedido por el Real Madrid, después de haber jugado la pasada campaña en El Ejido 2012 y con el cartel de poder desenvolverse tanto de lateral izquierdo como de central.

Pronto se sumó a los entrenamientos del primer equipo y entró en las tres primeras convocatorias. Sin embargo, su estreno como titular no se produjo hasta la octava jornada ante el Albacete. Desde entonces, no estuvo en el once de los de Anquela solo en tres ocasiones. No participó en la novena jornada ante el Rayo Majadahonda ni luego frente al Deportivo. Tras ese choque, solo faltó en el encuentro frente al Granada, ya que estaba sancionado por la expulsión que sufrió ante el Almería. En total, ha disputado nueve partidos de Liga y también el de Copa del Rey frente al Mallorca. Salvo la pasada jornada, en la que estuvo en el lateral derecho, Javi Hernández ha jugado siempre como central por la izquierda y lo ha hecho con un buen rendimiento.