Real Oviedo | El delantero Ortuño, cada vez más cerca del Oviedo

RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 6 agosto 2019, 03:50

Las negociaciones entre el Real Oviedo y el Albacete para la cesión del delantero Alfredo Ortuño han entrado en su fase final. El acuerdo está únicamente pendiente de los últimos detalles que se espera se puedan resolver en el día de hoy y que el jugador se incorporé a los entrenamientos a las órdenes de Sergio Egea.

Además, el club sigue apurando otra opciones para reforzar el equipo, una de ellas la del centrocampista Dani Torres, con el que el club tiene un acuerdo, pero está supeditado a que el jugador rescinda su contrato con el Alavés.

En el caso de Ortuño, en las últimas horas, los clubes han acercado sus posturas para una cesión, en la que el conjunto ovetense se haría cargo de una parte de la ficha del jugador, que dependerá de determinados objetivos, tanto personales, como del equipo.

El entrenador del Albacete, Luis Miguel Ramis, no cuenta con él y desde el inicio de pretemporada se le busca una salida. El Real Oviedo llegó hace semanas a un acuerdo con el jugador supeditado al entendimiento entre clubes. El propio futbolista trasladó al conjunto manchego que la única opción que manejaba para salir del equipo era la del Real Oviedo.

Ortuño, que ya había estado en la órbita azul hace un par de temporadas, entiende que lo mejor para su carrera es un equipo como el carbayón, por lo que dio facilidades para el acuerdo.

El futbolista encaja en lo que busca Sergio Egea para el ataque, un rematador que aproveche los centros de los jugadores de banda y espera que llegue cuanto antes. La lesión de Joselu, que estará entre mes y mes y medio de baja, hace más urgente la llegada del delantero, que podría incluso ser titular en Riazor en la primera jornada de liga.

Ortuño está en perfectas condiciones físicas, ya que ha realizado toda la pretemporada con el conjunto manchego. Sin embargo, lo que no ha tenido son minutos en los amistosos, ya que el técnico le dejó claro que no entra en sus planes.

La operación guarda similitudes con la de Joselu la pasada temporada, aunque con la diferencia que Ortuño, al que restan dos temporadas de contrato en Albacete, llegaría en calidad de cedido. En el caso del onubense también llegó la pasada campaña después de hacer la pretemporada, pero sin jugar amistosos.

Salvo sorpresas de última hora, el acuerdo se cerrará hoy o mañana y a continuación el jugador viajaría a Oviedo para comenzar a entrenar con sus nuevos compañeros.

Otra de las operaciones en las que trabaja el club es en el centrocampista colombiano Dani Torres, perteneciente al Alavés. La entidad carbayona tiene un acuerdo con el fútbolista que, en este caso, llegaría en propiedad, pero está condicionado a que rescinda el año de contrato que le resta y reciba alguna compensación de los vitorianos por ello.

El jugador hizo parte de la pretemporada con el Alavés y disputó alguno de los amistosos, pero no estuvo en la presentación del equipo, ya que desde el inicio de los entrenamientos se le informó que no entraba en los planes de Asier Garitano para esta temporada. Además, desde hace unos días tiene permiso del club para no participar en los entrenamientos.

El colombiano fue cedido el pasado mercado de invierno al Albacete, donde jugó 16 partidos, todos ellos como titular. Este curso ha tenido varias ofertas, una de ellas del Tenerife, pero finalmente parece haberse decantado por la del conjunto azul.

En este caso el desenlace no se espera que sea tan inmediato como el de Ortuño, ya que las negociaciones entre los representantes del jugador y el Alavés están más alejadas. En cualquier caso se trata de un futbolista con experiencia en Primera División que reforzaría la parcela central del equipo de Egea.

La casi segura llegada de Ortuño y la probable de Dani Torres abriría las puertas de salida a alguno de los actuales componentes de la plantilla. En el caso de Ortuño el jugador que más opciones tendría de abandonar el club es Ibrahima.

El delantero apenas está contando para Egea en la pretemporada y el técnico ha insistido en la necesidad de la llegada de un delantero, por lo que deja abierta la puerta a su salida. En principio, el jugador parece dispuesto a continuar en el equipo, pero en el caso de que le surja alguna opción interesante sí se plantería un cambio de aire en busca de más minutos.

Entre los jugadores que también pueden tener su futuro lejos del Carlos Tartiere está el defensa central Ugarte, que la pasada temporada jugó en el Vetusta, al que llegó procedente del filial de la Real Sociedad.

La llegada de Arribas, que se suma a Carlos Hernández, Javi Fernández y Christian Fernández, que está jugando como central, hace muy complicado para el jugador que pueda tener minutos esta temporada. De hecho en los últimos amistosos, tras recuperarse de la lesión que arrastró, estuvo convocado con el equipo, pero no tuvo la oportunidad de jugar. El defensa buscará un equipo al que poder llegar como cedido para la próxima temporada.