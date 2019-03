Berjón: «Vamos a por todas, a intentar salir de allí en puestos de 'play off'» Saúl Berjón, jugador del Real Oviedo. / ELOY ALONSO. El club acuerda la llegada del joven zaguero del UCAM Murcia Javi Fernández para la próxima temporada IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 20 marzo 2019, 14:44

Entre algodones durante toda la semana del derbi de la primera vuelta, Saúl Berjón encara el gran duelo de rivalidad regional del domingo con el refuerzo de confianza que le otorga su actuación el pasado domingo, tras recuperar la titularidad ante el Nástic. «Me hacía falta un partido así. En los anteriores no había estado bien y yo soy muy duro conmigo mismo», ha señalado el extremo, que no ha ocultado que el encuentro de este fin de semana «es especial».

«Es el que todos queremos jugar, y más yo que soy de aquí», ha indicado el ovetense, que cree que el del domingo no tendrá «nada que ver con el derbi del año pasado en Gijón». «Se afrontó un poco con la duda de a ver qué pasaba. Ahora es diferente. Vamos a por todas, a intentar salir de allí en puestos de 'play off'», ha proclamado el extremo, uno de los capitanes azules, que ha señalado que «no hace falta explicar a los compañeros» la simbología del partido que disputarán.

«Es el mayor rival, como nosotros somos el suyo. Es como si fuera una final de Champions, pero sin ser una final», ha expresado el atacante ovetense en alusión al margen de maniobra que tendrán los azules para corregir el resultado si no se lograse el triunfo. «A lo largo de tu carrera no juegas muchos de estos partidos», ha indicado antes de exponer algunas de las claves para superar al Sporting. «Son un gran equipo, muy intenso. Hay que superarles en eso. El que gane esas cosas se llevará el partido», ha expuesto Berjón acerca de un encuentro que los azules han preparado esta mañana durante una sesión que no completó por precaución su compañero Omar Ramos.

Javi Fernández, refuerzo del próximo curso para la zaga

Inmersos ya en el último tercio del campeonato liguero, el Real Oviedo continúa planificando la próxima temporada. Tras cerrar las renovaciones de Ramón Folch, Carlos Hernández y Mossa, el club azul ha llegado a un acuerdo para la incorporación del defensor Javi Fernández, que concluye su vínculo contractual con el UCAM Murcia el próximo 30 de junio. Espigado, de 21 años, el central ha disputado en la presente campaña 27 encuentros a las órdenes de Pedro Munitis, en los que ha anotado dos goles. El zaguero de Cartagena vive su segundo curso en la primera plantilla del club universitario, que le define como un central «con buena salida de balón, dominador en el juego aéreo y veloz en el corte».

