Real oviedo Anquela: «Hay que liberarse y disfrutar» ELOY ALONSO El técnico azul , consciente del factor emocional, aboga por «medir la intensidad» e indica que el club le transmite «ánimo y tranquilidad» IVÁN ÁLVAREZ Jueves, 15 noviembre 2018, 14:20

A poco más de 48 horas para vivir su tercer derbi asturiano, Juan Antonio Anquela tiene claro cómo afrontarlo. «Hay que liberarse y disfrutar de esto, porque si no los nervios te van a jugar una mala pasada. Si nos dejamos llevar, como dicen los del mar, estamos en la ola buena», ha proclamado este mediodía el entrenador del Real Oviedo, consciente de la magnitud de un partido contra el Sporting que ha transmitido a los jugadores que han llegado este verano para ponerse a sus órdenes.

«A mis futbolistas les he dicho que van a conocer algo nuevo, algo que no se olvida. A mí no se me olvidara en la vida lo que pude ver el año pasado», ha confesado el técnico jienense, que ha sido contundente al señalar que los azules no están «para tirar cohetes» y por eso considera que a la afición «hay que volver a engancharla e ilusionarla». Tratará de hacerlo en un partido que augura «muy complicado ante un rival muy difícil». «El Sporting es un equipo serio, que está bien 'armao', que sabe lo quiere y juega bien a esto. Eso en Segunda División es sinónimo de dureza y el Sporting la tiene», ha explicado el técnico azul, que asume como parte del cargo la posibilidad de que el duelo desemboque en un relevo en uno de los dos banquillos.

«Estamos en equipo importantes y sabemos lo que genera entrenar al Sporting o al Oviedo. Hay que convivir con ello y lidiar lo mejor que se pueda. Seguro que lo vamos a hacer bien», ha explicado el andaluz, que cuestionado respecto a si ve el partido como trascendental para su continuidad ha vuelto a señalar que se la juega «todos los días». «Desde el club me dicen todas las semanas lo mismo: ánimo y tranquilidad», ha confesado el jienense, consciente del componente emocional que envuelve al partido.

«En el fútbol hay que saber adaptarse al medio y el medio para nosotros va a ser muy bonito, hay que saber medir esa intensidad», ha expuesto el jienense, que ha confesado que tiene clara su alineación y solo «depende de Saúl (Berjón)». Asimiso, ha confirmado la baja de Aarón Ñíguez y ha afirmado que Carlos Hernández quería jugar «incluso con la lesión, pero no era de recibo». «Con la misma ilusión, las mismas ganas y el primer día», el jienense ha recordado que «el futbol son resultados, hay momentos en que son buenos y no te tienes que agrandar, y momentos en los que vienen torcidas y hay que seguir».

